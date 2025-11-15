Facebook Instagram
Todas as calças de ganga têm um bolso minúsculo que ninguém usa. Porquê?

Pode parecer apenas um detalhe, mas o pequeno bolso das calças de ganga tem mais história do que imagina
Há 1h e 36min
Calças
Foto: freepik
Porque é que os fatos têm botões nas mangas que não têm qualquer utilidade?

Quase todas as calças têm um pequeno bolso ao pé dos bolsos maiores e pouca gente sabe a utilidade do mesmo. Já é tão comum em todas as calças que já nem reparamos nesse pequeno detalhe.

A verdade é que o minúsculo bolso presente nas calças de ganga, especialmente nas icónicas Levi’s, foi criado há mais de 150 anos com uma função muito específica: guardar um relógio de bolso.

De acordo com o site Insider, a origem remonta a 1873, quando Levi Strauss e Jacob Davis registaram a patente dos seus “waist overalls”, o nome original das calças de ganga. O pequeno bolso fazia parte do design pensado para os trabalhadores da época, que usavam relógios de bolso presos por uma corrente. Segundo Tracey Panek, historiadora da Levi Strauss & Co., o mais antigo exemplar das calças guardado nos arquivos da marca, em 1879, já incluía o famoso bolso.

Com o passar dos anos e o desaparecimento dos relógios de bolso, o pequeno compartimento perdeu a sua utilidade prática. Ainda assim, manteve-se como uma marca de identidade do modelo Levi’s 501, lançado em 1890 e considerado o padrão das calças de ganga modernas.

Durante a Segunda Guerra Mundial, o bolso sofreu uma breve alteração: os rebites metálicos nos cantos foram removidos para poupar material para o esforço de guerra, regressando apenas após o conflito. Desde então, pouco mudou.

Hoje, poucos sabem ao certo para que serve o pequeno bolso. Há quem o use para moedas, chaves ou até anéis, mas a maioria acaba por o ignorar. Apesar disso, a Levi Strauss & Co. continua a incluí-lo nos seus modelos, como uma homenagem às origens do design.

