O segredo para outfits fáceis de combinar? Estas calças de perna larga que custam menos de 30 euros

O corte que valoriza a silhueta, o tecido de qualidade e a versatilidade tornam estas calças de ganga perfeitas para criar outfits descontraídos ou sofisticados em minutos
Pilar Castelo Branco
Há 3h e 39min

Este artigo pode conter links afiliados*

Já sabemos que as calças de ganga são um clássico que nunca sai de moda e que facilitam a vida de toda a gente no dia a dia. Mas a verdade é que nem todas se tornam nas nossas favoritas: algumas assentam melhor e outras têm detalhes que valorizam mais a silhueta e nos fazem sentir confiantes.

Este modelo da Amazon Essentials é daquelas peças que não nos deixam dúvidas. A perna larga e a cintura alta dão a ilusão de pernas mais longas, valorizam a figura e conferem um ar sofisticado que nos lembra o estilo retro sem exageros. São calças que combinam conforto, elegância e praticidade, tornando-se fáceis de usar em qualquer ocasião.

Mas, mais importante de tudo, os utilizadores na Amazon confirmam a qualidade destas calças. Podem ser combinadas com camisolas, blusas ou camisas, criando looks para o dia a dia, para o trabalho ou para momentos descontraídos de fim de semana. O corte largo adapta-se facilmente a diferentes tipos de corpo, oferecendo liberdade de movimento e conforto. Como refere uma compradora: “Estas calças são de ganga de excelente qualidade. Assentam bem, são muito confortáveis. Boa relação qualidade-preço.”

Os pequenos detalhes fazem toda a diferença: o fecho de correr é prático e o tecido é de qualidade que se nota. Outro utilizador confirma: “Qualidade incrível! Calças realmente muito bonitas! Têm um ajuste perfeito, adoro-as!”

Estas calças da Amazon Essentials combinam com vários tipos de sapatos — desde mocassins (ou outros sapatos rasos), até saltos altos ou sapatilhas — o que as torna ideais para todo o tipo de ocasiões. Estão disponíveis em vários tamanhos, do 36 ao 50, e em cores como preto, lavagem enxaguada, crude ou azul médio vintage. Têm atualmente 4 estrelas na Amazon e custam 26€, um preço raro para este tipo de calças, que normalmente não baixa dos 30€.

 

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

