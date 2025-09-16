Os botões metálicos das calças de ganga têm uma função que quase ninguém sabe

Diga adeus ao estendal: Lidl tem um secador de roupa suspenso como não conhecíamos (por menos de 5 euros)

Já deve ter reparado que quase todas as calças de ganga têm aqueles botões metálicos colocados nos cantos dos bolsos. Ao contrário do que muitos pensam, não são apenas decorativos, têm mesmo uma função.

De acordo com o site espanhol 20 minutos, em 1873, o fundador das famosas calças de ganga "Levi's", Levi Strauss, e o alfaiate Jacob Davis obtiveram a patente para o uso de rebites de cobre para reforçar os pontos de maior tensão das calças, como os bolsos e a zona do botão.

Na altura, as calças eram concebidas como roupa de trabalho, destinadas a mineiros, agricultores e operários que precisavam de vestuário altamente resistente ao desgaste diário e, por isso, a durabilidade era fundamental.

Até hoje, os famosos rebites continuam a cumprir a mesma função: aumentar a durabilidade das calças, garantindo que resistem ao uso intenso, mesmo que hoje sejam sobretudo um ícone de moda.