Facebook Instagram
Dicas

Os botões metálicos das calças de ganga têm uma função que quase ninguém sabe

Não serve só para decoração: os botões metálicos das calças de ganga têm uma função importante e muitos desconhecem
IOL
Ontem às 16:17
Calças de ganga
Calças de ganga
Foto: Pixabay
Diga adeus ao estendal: Lidl tem um secador de roupa suspenso como não conhecíamos (por menos de 5 euros)

Já deve ter reparado que quase todas as calças de ganga têm aqueles botões metálicos colocados nos cantos dos bolsos. Ao contrário do que muitos pensam, não são apenas decorativos, têm mesmo uma função.

De acordo com o site espanhol 20 minutos, em 1873, o fundador das famosas calças de ganga "Levi's", Levi Strauss, e o alfaiate Jacob Davis obtiveram a patente para o uso de rebites de cobre para reforçar os pontos de maior tensão das calças, como os bolsos e a zona do botão.

Na altura, as calças eram concebidas como roupa de trabalho, destinadas a mineiros, agricultores e operários que precisavam de vestuário altamente resistente ao desgaste diário e, por isso, a durabilidade era fundamental.

Até hoje, os famosos rebites continuam a cumprir a mesma função: aumentar a durabilidade das calças, garantindo que resistem ao uso intenso, mesmo que hoje sejam sobretudo um ícone de moda.

RELACIONADOS
Diga adeus ao estendal: Lidl tem um secador de roupa suspenso como não conhecíamos (por menos de 5 euros)
Sim, estes ténis da Adidas estão mesmo a 30€. É aproveitar antes que esgotem
Esqueça o ferro de engomar: está no Lidl a máquina que passa a roupa sozinha
Bebé e uma criança de cinco anos morreram entre dois carros num parque de estacionamento. Vídeo mostra polícia em lágrimas
Médico recomenda este hábito simples para queimar calorias logo de manhã
Imprensa internacional continua a destacar piscina natural portuguesa que está encerrada por falta de segurança
Mais Vistos
00:42:56
Dois às 10
Após a derrota, Catarina Miranda assume novidades na relação com Afonso Leitão – Veja a conversa completa
tvi
00:05:12
Dois às 10
Cristina Ferreira deixa conselho a Catarina Miranda: «Tenho muita pena que a tua inteligência não te permita perceber»
tvi
00:01:22
Dois às 10
Entre no casamento de Jéssica Antunes e Rui Figueiredo
tvi
00:04:48
Secret Story
Pedro chora no confessionário: Missão de romance com Ana transforma-se em realidade?
tvi
Destaques IOL
Lidl
Esqueça o ferro de engomar: está no Lidl a máquina que passa a roupa sozinha
Tragédia
Bebé e uma criança de cinco anos morreram entre dois carros num parque de estacionamento. Vídeo mostra polícia em lágrimas
Despedida de solteiro
Organizar uma despedida de solteiro: quanto se gasta, expectativas e até onde ir?
Big brother
É das concorrentes mais polémicas de sempre num reality show em Portugal. Motivou ódios e paixões e a sua história não fica por aqui
Mais Lidas
Rui Santos
A Mensagem para Frederico Varandas: "Não se arme em 'dono disto tudo', porque se vai dar mal. Não é essa a sua natureza"
cnn
IRS
Lápis, cadernos e mochilas: nenhum destes materiais escolares é dedutível no IRS se for comprado no supermercado
cnn
Historia
Cláudia apaixonou-se pela cunhada: um triângulo amoroso que destruiu uma família
Codigo do Trabalho
Jovem até aos 44 anos, velho depois dos 45: o atual código do trabalho não nos dá a vida que queremos e tira-nos a que merecemos
cnn
Liga dos Campeões
Champions: Benfica-Qarabag, 2-3 (destaques)
maisfutebol
Benfica
Benfica: Lage sai do relvado com assobios, lenços brancos e gritos de «demissão»
maisfutebol