Perna larga, cintura alta e menos de 40 euros: estas calças acertam em tudo

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Já sabemos que as calças de ganga são um clássico que nunca sai de moda e que facilitam a vida de toda a gente no dia a dia. Mas a verdade é que nem todas se tornam favoritas: algumas assentam melhor do que outras, e há detalhes que fazem toda a diferença na forma como valorizam a silhueta.

Este modelo da Amazon Essentials é uma dessas peças. A perna larga e a cintura alta dão a ilusão de pernas mais longas, valorizam a figura e conferem um ar sofisticado que lembra o estilo retro. O comprimento é pelo tornozelo, o que facilita a combinação com diferentes tipos de calçado, e a composição, com 99% algodão e 1% elastano, garante boa durabilidade sem perder a forma, mesmo depois de várias lavagens.

A ganga de peso médio tem uma inspiração vintage com um toque atual, com fecho de correr e botão na cintura e cinco bolsos. As opiniões das compradoras destacam o conforto e a qualidade: uma delas descreve-as como «muito confortáveis, assentam bem e têm uma boa relação qualidade-preço», enquanto outra, que experimentou as versões em azul-claro e preto, refere que «são muito confortáveis, têm um bom tamanho e uma qualidade muito boa». Outra compradora considera-as simplesmente «recomendáveis».

O preço varia consoante a cor escolhida, com modelos disponíveis a partir de 22 €. O corte tende a ser mais justo do que o habitual, pelo que a marca recomenda escolher um tamanho acima do que costuma usar.

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