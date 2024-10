As calças de ganga estão apertadas? Especialistas partilham 7 formas de alargá-las

Um bom par de calças de ganga é uma peça de roupa essencial em qualquer armário. Os jeans são versáteis, costumam durar muito tempo e podem ser usados de verão e de inverno. O problema é que quando acabam de sair da loja raramente são confortáveis.

O site InStyle compara calças de ganga a sapatos: quando são novos, raramente assentam de forma perfeita e é essencial fazer com que cedam um bocadinho. A boa notícia é que há formas de conseguir deixar os jeans mais confortáveis (e largos) em pouco tempo.

Estilistas, donos de lojas e especialistas em ganga partilharam com o site InStyle 7 formas de alargar as calças de ganga além daquela mais óbvia de “usar várias vezes”. E há dicas para alargar cintura, zona das coxas e até dos tornozelos para que possa usar confortavelmente as suas calças preferidas.

Molhe as calças e depois estique-as

Basta humedecer os jeans à frente e atrás usando uma garrafa de spray com água morna. Quando já estiverem molhadas, puxe o tecido nas zonas onde precisa de mais espaço. Se possível, ande com as calças húmidas em casa até secarem para que possam ceder mais um pouco.

Utilize calor

O secador de cabelo poderá ser um grande aliado na hora de alargar as calças de ganga. Coloque-o na temperatura máxima e aponte para as zonas que quer esticar. Assim que as calças estiverem quentes, puxe o tecido nas zonas que pretende alargar.

Use um alargador de cintura

Sim, alargadores de cintura existem (há à venda na Amazon) e podem ser uma verdadeira salvação quando o problema está nessa zona das calças. De acordo com a estilista Lana Blanc, que falou com a InStyle, os alargadores de cintura funcionam como os de sapatos e podem alargar até 2,5 cm a zona da cinta das calças.

Para que resulte melhor, é essencial molhar a zona da cintura com água morna e colocar o alargador durante algumas horas – a estilista recomenda deixar durante a noite.

Experimente um rolo de massagem

Não vamos massagear as calças, mas vamos usar o rolo de massagem para alargar as pernas das calças. A estilista Amber Alexandria disse ao InStyle que para usar o rolo de massagem, o primeiro passo é molhar bem as calças usando o spray e depois colocar o rolo dentro das pernas das calças, deixando dez minuto. Repita do outro lado.

Tome banho com as calças

Esta dica tornou-se viral há uns tempos nas redes sociais e parece que há estilistas que garantem que funciona. Soneca Guadara recomendou ao InStyle tomar banho de imersão com as calças de ganga vestidas. Basta ficar na banheira com água morna por 15 a 20 minutos e depois deixar os jeans secar ao ar.

Vá para o sol com as calças

Há quem diga que este truque passa por cozinhar as calças, mas não será bem assim. O que tem de fazer é deixar os jeans molhados com água morna com sal ou até com vodka, vesti-las e ir apanhar sol com o par até secarem. É recomendado que se vá agachando com as calças vestidas e se vá esticando para que o tecido vá cedendo e se molde ao corpo.

Faça os alongamentos certos

Mais do que usar as calças para que alarguem, deverá fazer alongamentos. e os exercícios que tem de fazer variam conforma a zona que precisa de ser alargada.

Se pretende ter mais espaço na zona da cintura, deverá começar por estar em pé ou sentado, pondo uma mão atrás da cabeça enquanto o outro braço fica esticado ao lado do corpo, esticando-se para baixo o máximo que conseguir, deixando que as costas acompanhem. Volte à posição inicial e repita o exercício para o outro lado, pondo o outro braço ao longo do corpo.