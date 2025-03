Levi's inventou botões extra na cintura e modelo de jeans já está viral

Ir ao shopping e tentar encontrar as calças perfeitas é sempre um desafio e uma luta constante para encontramos aquelas calças quem assentem bem na cintura. A verdade é que a Levi’s parece ter encontrado a solução ideal para este problema com um detalhe inovador que já está a viralizar nas redes sociais.

A marca lançou um novo modelo de jeans, conhecido como Cinch Baggy Jeans, que vem com um ajuste inteligente na cintura. O segredo está num botão extra e numa aba de tecido na parte de trás, permitindo que a pessoa ajuste o tamanho conforme necessário. Assim, as calças continuam com um caimento solto e confortável, mas sem aquele espaço extra na cintura que muitas vezes estraga o look.

A tendência ganhou rapidamente destaque nas redes sociais e por isso, as calças já esgotaram nos sites online. Mas veja como ficam elegantes: