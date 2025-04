Influencer descobriu na Mango as calças de sonho para quem tem barriga

Encontrar calças que assentem bem na cintura e, ao mesmo tempo, favoreçam quem tem barriga é sempre complicado. Ou ficam demasiado justas, apertando de forma desconfortável, ou acabam por ficar largas, criando um efeito pouco favorecedor. Muitas vezes, a culpa é mesmo do corte das calças ou do tecido das mesmas.

Mas há boas notícias para quem anda à procura da peça ideal. A influencer @carmo.sousa.lara partilhou um vídeo nas redes sociais onde mostra as calças que assentam na perfeição: umas calças da Mango super ajustáveis ao corpo.

A influencer mostrou-se bastante satisfeita e partilhou com os seguidores: "A minha reação neste vídeo, é a prova de que ao contrário do que tanto me escrevem repetidamente “tudo te fica bem”, na grossa maioria das vezes não fica, mas como sou um ser intempestivo é tão teimoso, não desisto fácil".

O segredo destas calças está na cintura subida, no tecido ligeiramente elástico e no corte reto e estilo boca de sino, que alonga a perna e disfarça a barriga sem apertar. E o melhor, custam apenas 39,99 euros.