Parecem calções de ginásio, mas são a nova aposta da moda: e Georgina Rodríguez já se rendeu à tendência

São largos, confortáveis e têm um ar descontraído, mas há muito que deixaram de ser exclusivos dos looks de treino. Os calções desportivos estão a conquistar espaço na moda do dia a dia e Georgina Rodríguez, com os modelos da sua marca Mimoa, é um dos rostos desta tendência. O segredo está na forma de os combinar, até com saltos altos.

Durante muito tempo, os calções desportivos tinham um lugar bem definido no guarda-roupa: eram para treinar, correr ou vestir nos dias em que o conforto falava mais alto. Mas essa fronteira está cada vez mais ténue. Agora, a peça que antes associávamos ao ginásio aparece em coordenados pensados para sair à rua, passear, viajar ou até criar um visual mais sofisticado.

E há uma figura que tem ajudado a dar visibilidade a esta mudança: Georgina Rodríguez. A mulher de Cristiano Ronaldo não esconde a preferência por peças confortáveis e tem levado essa estética para a Mimoa, a sua própria marca de roupa, que aposta precisamente na conjugação entre o universo desportivo e o estilo de vida quotidiano.

Os calções de inspiração desportiva, sobretudo os modelos mais largos e descontraídos, são uma das peças que melhor ilustram esta evolução. E a ideia é simples: já não precisam de ser usados apenas com sapatilhas e um top de treino. Com as combinações certas, podem ser a base de um look arrojado, feminino e inesperadamente elegante.

Do ginásio para a rua: os calções desportivos estão na moda

A tendência não passa despercebida nas publicações internacionais de moda. A Vogue destacou os calções desportivos como uma das apostas para os looks descontraídos, mostrando como podem ser combinados com peças e acessórios que os afastam da imagem tradicional da roupa de treino. A Vogue España, por sua vez, explorou uma das misturas mais inesperadas desta estética: shorts desportivos com sapatos de salto alto.

Em paralelo, as bermudas, mais compridas, largas e frequentemente inspiradas no vestuário masculino ou no universo do basquetebol, também ganharam protagonismo. São estas silhuetas mais soltas que permitem brincar com os contrastes e criar coordenados que tanto podem ser casuais como sofisticados.

A ideia é abandonar a associação automática entre roupa desportiva e exercício físico. Uma peça confortável pode funcionar numa produção de moda, desde que seja conjugada com elementos que lhe deem outra intenção.

É aqui que entram os tops mais estruturados, as camisas, os blazers, as carteiras marcantes e, claro, os sapatos. O resultado é um estilo descontraído, mas pensado ao pormenor: uma espécie de sporty chic que mistura o conforto do vestuário desportivo com a elegância de peças tradicionalmente reservadas a ocasiões mais formais.

Georgina Rodríguez aposta nos calções da Mimoa

Desde que apresentou a Mimoa, em junho de 2026, Georgina Rodríguez tem usado as redes sociais para mostrar as propostas da marca, que nasceu com uma forte ligação ao vestuário desportivo e às peças confortáveis para diferentes momentos do dia.

A empresária tem dado destaque a coordenados que refletem o seu estilo pessoal, conjugando roupa de inspiração atlética com acessórios e elementos mais sofisticados. A mistura entre conforto e glamour não é, aliás, uma novidade no seu guarda-roupa: é uma das características que tem marcado os seus visuais mais descontraídos.

Os calções desportivos encaixam nesta lógica. Com uma silhueta mais larga e uma estética que evoca o universo do treino e do streetwear, são uma alternativa aos habituais calções de ganga e permitem construir visuais menos previsíveis.

Ao apostar nestas peças através da Mimoa, Georgina também contribui para colocar esta linguagem estética sob os holofotes. A sua visibilidade nas redes sociais faz com que os coordenados sejam observados não apenas como roupa confortável, mas também como inspiração para novas formas de vestir no quotidiano.

Ainda assim, a tendência vai muito além de uma única figura ou marca. Nas passarelas e no street style, os calções compridos e os modelos desportivos têm surgido em diferentes versões, confirmando que a moda está cada vez mais disponível para misturar códigos que antes pareciam incompatíveis.

Com saltos altos, botas ou bailarinas: como usar a tendência

O verdadeiro interesse destes calções está na versatilidade. A mesma peça pode ganhar uma aparência completamente diferente consoante os sapatos, o top e os acessórios escolhidos.

Com saltos altos, para um contraste inesperado. É uma das combinações mais arrojadas e também uma das que melhor traduzem a tendência. Uns calções desportivos largos, conjugados com um top simples e sandálias de salto fino ou mules, criam um contraste entre o lado descontraído da peça e a elegância do calçado. Uma carteira estruturada e alguns acessórios ajudam a completar o look.

Com botas, para uma estética mais urbana. As botas podem dar peso e personalidade aos calções, sobretudo quando são largos ou inspirados nos modelos de basquetebol. Um top justo, uma T-shirt ou um casaco de pele ajudam a equilibrar o volume e a criar uma produção com uma atitude mais irreverente.

Com bailarinas ou sabrinas, para um visual descontraído. Para quem prefere não usar saltos, as bailarinas são uma alternativa interessante. A delicadeza do calçado contrasta com a silhueta desportiva dos calções e cria um resultado mais leve. Uma camisa, um top de alças ou um cardigan podem completar a combinação.

Com sapatilhas, para manter o espírito desportivo. É a opção mais intuitiva, mas não tem de ser básica. Basta acrescentar uma camisa aberta, uma carteira de destaque ou um casaco com um corte mais estruturado para transformar um coordenado de inspiração atlética num look de rua.

Com um blazer, para elevar o conjunto. A mistura entre uma peça formal e uns calções desportivos é uma das formas mais simples de experimentar o sporty chic. O blazer acrescenta estrutura, enquanto os calções mantêm o conforto. Um top minimalista por baixo e sapatos mais elegantes completam a proposta.

O segredo está no contraste

Para usar esta tendência sem parecer que se acabou de sair do treino, o truque é pensar no conjunto como um todo. Se os calções forem muito largos e volumosos, um top mais ajustado pode ajudar a equilibrar a silhueta. Se a preferência recair sobre uma T-shirt ampla, um cinto, uma carteira estruturada ou uns sapatos marcantes podem acrescentar definição ao visual.

Também vale a pena brincar com os materiais. Tecidos desportivos conjugados com pele, malhas finas, algodão de qualidade ou acessórios metálicos criam contrastes interessantes e afastam o coordenado da imagem de roupa exclusivamente funcional.

Não é preciso abdicar do conforto para conseguir um look cuidado. Pelo contrário: a popularidade desta tendência mostra que as fronteiras entre o vestuário desportivo e a moda do quotidiano estão cada vez mais diluídas.

Os calções desportivos podem continuar a ser usados para treinar, mas já não precisam de ficar no saco do ginásio depois do exercício. Com saltos altos, botas, bailarinas ou um blazer, a peça ganha uma nova vida, e Georgina Rodríguez, com as propostas da Mimoa, é um dos nomes que vale a pena acompanhar nesta transformação.