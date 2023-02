"A minha avó quer ir aí bater-vos!" New York Times publicou receita de Caldo Verde e deixou portugueses furiosos

O jornal norte-americano ‘New York Times’ publicou a receita do tradicional caldo verde português. Problema? De tradicional tem pouco e os portugueses uniram-se na indignação contra a informação publicada pelo jornal.

Na receita, assinada por Kai Chun, 'food stylist' e colaboradora da secção de cozinha do jornal, o Caldo Verde destaca-se por ser uma sopa “feita com ingredientes básicos”, uma “humilde sopa que é naturalmente cremosa” à base de “batatas que cozem em caldo de galinha até ficarem supermacias”.

O caldo de galinha foi o que deixou os portugueses mais chocados, mas admitir que seja usada linguiça ou chouriço espanhol em alternativa ao tradicional chouriço português também irritou bastante quem viveu com esta receita a vida toda. Para rematar, a nova-iorquina refere ainda que a base da sopa pode ser também feita com puré de batata.

Os portugueses não se contiveram e enviaram mensagens indignadas e corrigiram a receita nos comentários do Twitter. “Desculpem dizer isto, mas vocês não fazem a menor ideia do que é um Caldo Verde. Esta receita é uma desgraça. Não é Caldo Verde”, pode ler-se num comentário de um jornalista português.

“Alguém andou a usar o ChatGPT. E deve ter pedido um artigo de canja de caldo verde de galinha”, ironizou outro utilizador do Twitter.

“Mandem localização, a minha avó quer ir aí bater-vos”, escrveu outro seguidor. E outro não se conteve no escárnio: “C******, gentrificaram o caldo verde.”

Made with basic ingredients, the humble and beloved Portuguese soup is naturally creamy from potatoes that simmer in chicken broth until super tender. https://t.co/cfJW5u5zN0 pic.twitter.com/MPfHuoq510