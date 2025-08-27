Facebook Instagram
Em 2026 pode ter 44 dias de descanso gastando só 13 de férias. Saiba como

Em 2026, basta um planeamento inteligente entre férias e feriados para transformar 13 dias de férias em 44 dias de descanso
IOL
Hoje às 11:16
Calendario
Foto: freepik
“Para repetir mil vezes”: o resort inspirado em piratas já abriu e tem conquistado muitas famílias

Já pensou em trocar 13 dias de férias por 44 dias de descanso? Em 2026 é possível. O segredo está em alinhar feriados com fins de semana e marcar as férias certas nos dias certos. Resultado: mais tempo para viajar ou descansar. No próximo ano, siga estes passos:

Janeiro

  • Feriado: 1 de janeiro (quinta-feira)
  • Tirando férias a 2 de janeiro (sexta-feira), consegue 4 dias seguidos de descanso.
  • Um mini-feriado logo a abrir o ano.

Fevereiro (Carnaval)

  • Carnaval: 17 de fevereiro (terça-feira)
  • Tirando férias nos dias 13 e 16 (sexta e segunda), consegue 5 dias de descanso.

Abril (Páscoa)

  • Sexta-feira Santa: 3 de abril
  • Páscoa: 5 de abril
  • Tirando férias no dia 2 (quinta-feira), soma 4 dias de descanso.

Maio

  • Feriado: 1 de maio (sexta-feira)
  • Sem gastar férias, garante 3 dias seguidos de descanso.

Junho (Santos Populares)

  • Feriados: 4 de junho (quinta-feira) e 10 de junho (quarta-feira)
  • Tirando férias a 5, 8 e 9 de junho, consegue 7 dias seguidos de descanso.

Outubro

  • Feriado: 5 de outubro (segunda-feira)
  • Sem mexer nas férias, mais um fim de semana prolongado.

Dezembro (o mês dos campeonatos de feriados)

  • 1 de dezembro (terça-feira): tirando férias a 30 de novembro, soma 4 dias de descanso.
  • 8 de dezembro (terça-feira): tirando férias a 7, ganha mais 4 dias seguidos.
  • Natal e Ano Novo: tirando férias de 28 a 31 de dezembro, consegue 10 dias seguidos de descanso.

 

Conclusão

  • Dias de férias usados: 13
  • Dias de descanso conseguidos: 44
  • Dias de férias ainda disponíveis: 9 (para quem tem 22 no total) ou 12 (para quem tem 25).

 

