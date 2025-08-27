Em 2026 pode ter 44 dias de descanso gastando só 13 de férias. Saiba como

Já pensou em trocar 13 dias de férias por 44 dias de descanso? Em 2026 é possível. O segredo está em alinhar feriados com fins de semana e marcar as férias certas nos dias certos. Resultado: mais tempo para viajar ou descansar. No próximo ano, siga estes passos:
Janeiro
- Feriado: 1 de janeiro (quinta-feira)
- Tirando férias a 2 de janeiro (sexta-feira), consegue 4 dias seguidos de descanso.
- Um mini-feriado logo a abrir o ano.
Fevereiro (Carnaval)
- Carnaval: 17 de fevereiro (terça-feira)
- Tirando férias nos dias 13 e 16 (sexta e segunda), consegue 5 dias de descanso.
Abril (Páscoa)
- Sexta-feira Santa: 3 de abril
- Páscoa: 5 de abril
- Tirando férias no dia 2 (quinta-feira), soma 4 dias de descanso.
Maio
- Feriado: 1 de maio (sexta-feira)
- Sem gastar férias, garante 3 dias seguidos de descanso.
Junho (Santos Populares)
- Feriados: 4 de junho (quinta-feira) e 10 de junho (quarta-feira)
- Tirando férias a 5, 8 e 9 de junho, consegue 7 dias seguidos de descanso.
Outubro
- Feriado: 5 de outubro (segunda-feira)
- Sem mexer nas férias, mais um fim de semana prolongado.
Dezembro (o mês dos campeonatos de feriados)
- 1 de dezembro (terça-feira): tirando férias a 30 de novembro, soma 4 dias de descanso.
- 8 de dezembro (terça-feira): tirando férias a 7, ganha mais 4 dias seguidos.
- Natal e Ano Novo: tirando férias de 28 a 31 de dezembro, consegue 10 dias seguidos de descanso.
Conclusão
- Dias de férias usados: 13
- Dias de descanso conseguidos: 44
- Dias de férias ainda disponíveis: 9 (para quem tem 22 no total) ou 12 (para quem tem 25).