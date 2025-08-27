Em 2026 pode ter 44 dias de descanso gastando só 13 de férias. Saiba como

Já pensou em trocar 13 dias de férias por 44 dias de descanso? Em 2026 é possível. O segredo está em alinhar feriados com fins de semana e marcar as férias certas nos dias certos. Resultado: mais tempo para viajar ou descansar. No próximo ano, siga estes passos:

Janeiro

Feriado: 1 de janeiro (quinta-feira)

1 de janeiro (quinta-feira) Tirando férias a 2 de janeiro (sexta-feira), consegue 4 dias seguidos de descanso.

Um mini-feriado logo a abrir o ano.

Fevereiro (Carnaval)

Carnaval: 17 de fevereiro (terça-feira)

17 de fevereiro (terça-feira) Tirando férias nos dias 13 e 16 (sexta e segunda), consegue 5 dias de descanso.

Abril (Páscoa)

Sexta-feira Santa: 3 de abril

3 de abril Páscoa: 5 de abril

5 de abril Tirando férias no dia 2 (quinta-feira), soma 4 dias de descanso.

Maio

Feriado: 1 de maio (sexta-feira)

1 de maio (sexta-feira) Sem gastar férias, garante 3 dias seguidos de descanso.

Junho (Santos Populares)

Feriados: 4 de junho (quinta-feira) e 10 de junho (quarta-feira)

4 de junho (quinta-feira) e 10 de junho (quarta-feira) Tirando férias a 5, 8 e 9 de junho, consegue 7 dias seguidos de descanso.

Outubro

Feriado: 5 de outubro (segunda-feira)

5 de outubro (segunda-feira) Sem mexer nas férias, mais um fim de semana prolongado.

Dezembro (o mês dos campeonatos de feriados)

1 de dezembro (terça-feira): tirando férias a 30 de novembro, soma 4 dias de descanso.

tirando férias a 30 de novembro, soma 8 de dezembro (terça-feira): tirando férias a 7, ganha mais 4 dias seguidos.

tirando férias a 7, ganha mais Natal e Ano Novo: tirando férias de 28 a 31 de dezembro, consegue 10 dias seguidos de descanso.

Conclusão