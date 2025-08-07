Facebook Instagram
Calor extremo exige mais hidratação: saiba a quantidade de água que deve beber por dia

Devido ao calor extremo que se faz sentir, é fundamental aumentar a ingestão diária de água para evitar a desidratação e manter o organismo em equilíbrio
IOL
Hoje às 14:05
Água engarrafada
Foto: freepik

Devido às temperaturas altas, especialistas alertam para a importância de uma hidratação adequada durante os dias de calor intenso. Beber um copo de água ocasionalmente pode não ser suficiente.

De acordo com as recomendações feitas ao site The Body Optimist, a ingestão diária de líquidos deve rondar os 2,7 litros para mulheres e 3,7 litros para homens, valores que incluem também a água presente em alimentos como frutas, legumes, sopas ou iogurtes. Contudo, em dias de muito calor ou em caso de atividade física, é aconselhável reforçar a ingestão, podendo ser necessário consumir entre 2 a 3 litros de água ou mais.

Os sinais de desidratação incluem sede constante, urina escura, cansaço anormal e dores de cabeça. A urina excessivamente clara também pode ser sinal de excesso de consumo de água, o que pode originar desequilíbrios no organismo.

Para variar a hidratação de forma equilibrada, são boas opções a água de coco, bebidas isotónicas, leite (vegetal ou não) e alimentos ricos em água, como melancia, pepino ou morangos. Já o consumo de bebidas diuréticas como álcool, refrigerantes e café forte deve ser moderado.

Os especialistas deixam o alerta: hidratar-se de forma regular e consciente é essencial para manter o bem-estar e a energia nos dias mais quentes.

