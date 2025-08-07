Evite queimaduras nas patas do seu cão nos dias quentes. Especialistas deixam alerta

Cão herói que salvou nove pessoas morreu depois de lhe darem salsichas cheias de pregos. Caso está a gerar onda de indignação

Com a chegada dos dias quentes, o risco de queimaduras nas patas dos nossos cães é bastante elevada e muitos donos não se apercebem disso até ser tarde demais. Uma veterinária alerta que o alcatrão pode atingir os 60 °C quando a temperatura exterior ronda os 30 °C, tornando-se tão quente como uma frigideira ao lume.

Segundo os especialistas, esta situação representa um perigo real para os animais de companhia, especialmente durante os passeios diurnos onde as temperaturas estão mais altas. As queimaduras nas patas podem surgir em poucos minutos de contacto com superfícies sobreaquecidas, como alcatrão, cimento ou areia.

A página do Instagram @nossovet recomenda: antes de sair de casa com o cão, toque no chão com a palma da mão durante alguns segundos. Se não conseguir aguentar o calor, o seu cão também não conseguirá.

Cuidados essenciais a ter: