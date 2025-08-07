Facebook Instagram
Pets

Evite queimaduras nas patas do seu cão nos dias quentes. Especialistas deixam alerta

Tenha atenção quando vai passear o seu companheiro de quatro patas nos dias muito quentes. Veterinários deixam alerta

IOL
Hoje às 19:07
Passear cão
Passear cão
Foto: freepik
Cão herói que salvou nove pessoas morreu depois de lhe darem salsichas cheias de pregos. Caso está a gerar onda de indignação

Com a chegada dos dias quentes, o risco de queimaduras nas patas dos nossos cães é bastante elevada e muitos donos não se apercebem disso até ser tarde demais. Uma veterinária alerta que o alcatrão pode atingir os 60 °C quando a temperatura exterior ronda os 30 °C, tornando-se tão quente como uma frigideira ao lume.

Segundo os especialistas, esta situação representa um perigo real para os animais de companhia, especialmente durante os passeios diurnos onde as temperaturas estão mais altas. As queimaduras nas patas podem surgir em poucos minutos de contacto com superfícies sobreaquecidas, como alcatrão, cimento ou areia.

A página do Instagram @nossovet recomenda: antes de sair de casa com o cão, toque no chão com a palma da mão durante alguns segundos. Se não conseguir aguentar o calor, o seu cão também não conseguirá.

Cuidados essenciais a ter:

  • Evitar passeios nas horas de maior calor (entre as 11h e as 17h).
  • Optar por percursos com sombra ou zonas com relva.
  • Garantir que o animal tem sempre acesso a água fresca.
  • Em situações extremas, considerar o uso de protetores para as patas, disponíveis em lojas especializadas.
RELACIONADOS
Cão herói que salvou nove pessoas morreu depois de lhe darem salsichas cheias de pregos. Caso está a gerar onda de indignação
Veterinários explicam onde deve deixar o seu cão a dormir nas noites de calor
Após turista ter morrido por ser arranhada por um cão bebé, médica portuguesa faz alerta
Calor extremo? Se só puder fazer uma coisa pelo seu cão ou gato, que seja esta
Mais Vistos
00:04:19
Big Brother
Avião sobrevoa Malveira e a mensagem deixou Miranda e Leitão de boca aberta
tvi
00:01:13
Dois às 10
Insólito: Em direto, cantor esqueceu-se de cantar e deixou Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz sem reação
tvi
00:05:37
Big Brother
A prova semanal foi bem sucedida contudo houve discussão e Paim foi o protagonista «Já fazes pouco»
tvi
00:08:31
Big Brother
No Especial, o conflito da mala volta a dar que falar: Catarina sente-se magoada com Afonso
tvi
Destaques IOL
Tragédia
Família de 5 morre num trágico acidente de automóvel. Três eram crianças entre os 2 e 12 anos
Calor
Calor extremo exige mais hidratação: saiba a quantidade de água que deve beber por dia
Receitas
Este bolo de maçã e noz é delicioso e super fácil de fazer. Espreite a receita
Perder peso
Perder 4 kg em duas semanas? É possível com estes três hábitos simples
Mais Lidas
Resultados
Al Nassr-Rio Ave, 4-0 (crónica)
maisfutebol
Big Brother
Ela já não encanta: A descida que ninguém esperava no ranking de popularidade do Big Brother Verão
tvi
Mercadona
Disparou pesquisa por creme Mercadona feito de planta única com 200 mil anos
versa
Dois às 10
Areia branca e piscinas flutuantes: o paraíso português que está a conquistar todos os visitantes
tvi
Benfica
Benfica faz nova abordagem ao Manchester United por Antony
maisfutebol
Jose raposo
José Raposo dá novidade inesperada e os fãs reagem em peso