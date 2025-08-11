Facebook Instagram
Dicas

Este truque caseiro promete baixar a temperatura do quarto até 5 graus

Uma técnica pouco conhecida que promete refrescar o ambiente rapidamente
IOL
Ontem às 19:55
Mulher com calor
Mulher com calor

Fotografia: Freepik

Calor extremo exige mais hidratação: saiba a quantidade de água que deve beber por dia

Quando nos deparámos com este truque no site Los Replicantes, soubemos que tínhamos de o partilhar com os nossos leitores. Em dias de calor intenso, manter a casa fresca é um desafio, sobretudo para quem não tem ar condicionado. Felizmente, existe uma técnica que pode ajudar a baixar a temperatura de uma divisão e tornar o ambiente mais agradável durante algumas horas.

O método chega da Alemanha e requer apenas dois elementos: uma garrafa de água e um congelador. O processo começa por encher a garrafa — de preferência de 1,5 litros — deixando algum espaço vazio para evitar que se parta ao congelar. Depois, é só colocá-la no congelador até ficar completamente sólida.

Assim que a garrafa estiver gelada, deve colocá-la num ponto elevado do quarto, como numa prateleira ou armário. À medida que o gelo derrete, o ar frio gerado desce e espalha-se pela divisão, ajudando a reduzir a temperatura. Em espaços mais pequenos, a diferença pode variar entre três e cinco graus, tornando o ambiente mais confortável.

O efeito, no entanto, é temporário: dura entre duas a seis horas, dependendo das condições. Quando o gelo terminar, basta substituir por outra garrafa congelada para prolongar o frescor. E, se quiser potenciar o resultado, pode combinar esta técnica com um ventilador para uma sensação ainda mais rápida de alívio.

RELACIONADOS
Calor extremo exige mais hidratação: saiba a quantidade de água que deve beber por dia
Vai querer repetir: esta receita de mousse de manga é ideal para os dias de calor
No Aldi e por menos de 3 euros: o nosso novo essencial para dias de muito calor
Sem ar condicionado nem ventoinha? Este truque viral japonês acaba com o calor nas noites quentes
Mais Vistos
00:00:35
Big Brother
As imagens do pontapé que levaram à expulsão direta de Bruno de Carvalho
tvi
00:01:01
Big Brother
O primeiro beijo caliente já aconteceu entre Catarina Miranda e Afonso
tvi
00:01:11
Big Brother
Bruno de Carvalho abandona o Big Brother em fúria após expulsão direta
tvi
00:00:44
Big Brother
Bruno de Carvalho completamente transtornado. O que aconteceu após ser expulso diretamente
tvi
Destaques IOL
Perda de peso
Quer perder peso? Comece por mudar isto
Descongelar
Esqueceu-se de descongelar a carne ou o peixe? Conheça o truque viral que todos usam
Praia Fluvial
Águas cristalinas e paisagens de sonho: esta praia fluvial está entre as mais encantadoras de Portugal
Truques
Nunca mais descascamos um ovo cozido sem ser desta forma
Mais Lidas
Big Brother
Última Hora. Bruno de Carvalho é Expulso do Big Brother Verão após pontapé
tvi
Georgina Rodríguez
Georgina e Ronaldo estão noivos e é difícil de acreditar no valor deste anel
versa
Malcolm-Jamal Warner
Ator de grande sucesso da TV nos anos 80 morre durante férias em família
Famosos
Emitido comunicado sobre Catarina Miranda: "Só poderá ser recuperada após a sua saída"
selfie
Onda de calor
Se acha que está calor, prepare-se. Vêm aí dias piores numa semana a ferver
cnn
Liga
FC Porto-V. Guimarães, 3-0 (crónica)
maisfutebol