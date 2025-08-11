Este truque caseiro promete baixar a temperatura do quarto até 5 graus

Quando nos deparámos com este truque no site Los Replicantes, soubemos que tínhamos de o partilhar com os nossos leitores. Em dias de calor intenso, manter a casa fresca é um desafio, sobretudo para quem não tem ar condicionado. Felizmente, existe uma técnica que pode ajudar a baixar a temperatura de uma divisão e tornar o ambiente mais agradável durante algumas horas.

O método chega da Alemanha e requer apenas dois elementos: uma garrafa de água e um congelador. O processo começa por encher a garrafa — de preferência de 1,5 litros — deixando algum espaço vazio para evitar que se parta ao congelar. Depois, é só colocá-la no congelador até ficar completamente sólida.

Assim que a garrafa estiver gelada, deve colocá-la num ponto elevado do quarto, como numa prateleira ou armário. À medida que o gelo derrete, o ar frio gerado desce e espalha-se pela divisão, ajudando a reduzir a temperatura. Em espaços mais pequenos, a diferença pode variar entre três e cinco graus, tornando o ambiente mais confortável.

O efeito, no entanto, é temporário: dura entre duas a seis horas, dependendo das condições. Quando o gelo terminar, basta substituir por outra garrafa congelada para prolongar o frescor. E, se quiser potenciar o resultado, pode combinar esta técnica com um ventilador para uma sensação ainda mais rápida de alívio.