É assim que se transforma uma ventoinha num aparelho de ar condicionado caseiro [vídeo]

O verão foi embora, mas deixou o calor abrasador para trás. Apesar de já estarmos em outubro, as máximas em muitos sítios de Portugal continuam a bater mais de 30 graus e não é fácil lidar com estas temperaturas mesmo com uma ventoinha.

Para quem não tem ar condicionado, mas uma ventoinha, parece que há uma forma simples de a transformar num aparelho que refresca até nos dias mais abrasadores. A dica foi partilhada no TikTok @top_dicas_ e é bastante simples.

Para ter um ar condicionado caseiro, vai necessitar de uma ventoinha, duas garrafas de plástico, dois pedaços de tubo de plástico, uma caixa térmica de esferovite e gelo. Depois é só pôr mãos à obra.

Veja no vídeo como pode fazer o seu ar condicionado caseiro que vai ajudar nos dias de mais calor e que não implica um grande investimento nem obras em casa.