Colocar a fronha da almofada no frigorífico e mais truques para conseguir dormir com calor

Com a chegada do calor, muitas pessoas sofrem para dormir. Um artigo do jornal espanhol AS, reúne três truques recomendados pelo médico José Manuel Felices para quem não tem ar condicionado.

O primeiro conselho de José Manuel Felices passa por "ligar o ar condicionado do próprio corpo". "Arrefecer a cabeça envia um sinal ao sistema nervoso a dizer: 'Desliga os motores, está na hora de dormir'", explica.

Há ainda mais uma recomendação simples: colocar a fronha da almofada no frigorífico e retirá-la apenas no momento de se deitar. "Ajuda-o a sentir-se mais fresco e a adormecer mais rapidamente", garante o médico.

De seguida, o especialista dirige-se às pessoas que precisam de manter essa sensação de frescura durante mais tempo ao longo da noite. "Antes de se deitar, aplique um creme hidratante leve em todo o corpo. Enquanto o creme é absorvido pela pele, irá sentir uma sensação de frescura prolongada", explica o profissional de saúde.