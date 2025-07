O truque dos egípcios no quarto para sobreviverem ao calor sem aparelhos

Ressurgiu um método antigo e natural para combater o calor noturno: o truque do lençol molhado, usado pelos antigos egípcios, um povo que sem dúvida sabia lidar com as noites escaldantes do deserto, escreve o HuffPost.

O método passa por borrifar levemente um lençol com água, de modo que fique húmido, mas não encharcado. O segredo está na evaporação da água, que acaba por arrefecer gradualmente a temperatura do ambiente.

O resultado passa por um sono mais tranquilo e o alívio da sensação de calor extremo sem a necessidade de ventoinhas ou ar condicionado.

O mesmo artigo sublinha que colocar uma toalha húmida no pescoço, pulsos ou testa também pode ajudar bastante.