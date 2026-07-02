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Mulher a dormir no colchão
Mulher a dormir no colchão

Sem ar condicionado? Este truque japonês viral pode ajudá-lo a dormir melhor nas noites de calor
IOL
Há 1h e 38min
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Dificuldade em dormir à noite por não tem ar acondicionado nem ventoinha? Este truque é incrível e vai ajudar a dormir mais fresco

As temperaturas elevadas podem dificultar o descanso durante a noite e levar muitas pessoas a procurar formas simples de combater o calor sem recorrer ao ar condicionado. Entre as soluções que têm ganho popularidade está um truque de inspiração japonesa que se tornou viral nas redes sociais.

Divulgada pela página @daikinspain no TikTok, a técnica consiste em colocar no congelador, cerca de 30 minutos antes de ir para a cama, uma fronha, um lençol, uma t-shirt ou outra peça de roupa utilizada para dormir.

Quando é retirada do congelador e colocada na cama, a sensação de frescura é imediata. O tecido frio ajuda a baixar temporariamente a temperatura corporal, criando uma sensação de conforto que pode facilitar o adormecimento nas noites mais quentes.

O mesmo método pode ser aplicado a outros artigos, como máscaras de dormir, pijamas leves ou pequenas toalhas, proporcionando um alívio rápido do calor antes de adormecer. Trata-se de uma solução simples, económica e fácil de pôr em prática durante os dias de maior calor.

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