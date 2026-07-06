Muita gente faz isto no verão para refrescar, mas pode estar a piorar o calor

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No verão, poucas coisas parecem tão tentadoras como um duche gelado depois de um dia de calor intenso. Mas esta solução rápida para refrescar o corpo pode não ser tão eficaz como parece.

De acordo com o site El Confidencial, o médico José Manuel Felices explica que a água demasiado fria pode provocar uma reação inesperada no organismo, levando a uma sensação de desconforto térmico pouco depois do alívio inicial.

“Se tomar um duche de água muito fria quando está muito calor, no início sentirá alívio, mas pouco depois terá mais calor”, refere o especialista, que partilha conteúdos de saúde nas redes sociais.

Segundo o médico, isto acontece devido ao chamado efeito de ressalto, uma resposta natural do corpo a mudanças bruscas de temperatura. Quando a água está demasiado fria, o organismo interpreta essa diferença como uma agressão térmica e reduz a circulação sanguínea na pele para conservar o calor interno.

Apesar da sensação de frescura imediata, este mecanismo pode dificultar a dissipação natural do calor corporal. Como resultado, muitas pessoas acabam por voltar a transpirar pouco depois do duche, sentindo que o alívio foi apenas temporário.

Perante este cenário, o especialista recomenda uma alternativa mais equilibrada: optar por um duche morno ou ligeiramente fresco, que ajuda o corpo a libertar calor de forma gradual, sem provocar uma reação defensiva.