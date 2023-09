IPMA emite aviso para várias regiões. Temperaturas podem chegar aos 39 graus no fim de semana

O primeiro fim de semana de outubro chega com temperaturas de verão e são esperadas máximas que ultrapassam os 35 graus em várias regiões do país, havendo mesmo previsão de atingirem os 39, como no caso do distrito de Setúbal no sábado. O calor atípico para a época vai fazer-se sentir até pelo menos terça-feira, 3 de outubro, avisa o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em comunicado, o IPMA alerta que as temperaturas máximas em todo o país deverão ultrapassar os 30 ºC, sendo que na região Sul e no vale do Tejo os termómetros poderão marcar entre 35-37 ºC. As temperaturas mínimas estão também atipicamente altas, com valores iguais ou superiores aos 20 ºC, o que vai fazer com que as noites sejam tropicais.

De acordo com o IPMA, na origem das temperaturas elevadas que se vão fazer sentir nos próximos dias está uma massa de ar quente e seco vinda do norte de África. Por isso, o IPMA colocou nove distritos de Portugal continental e os arquipélagos da Madeira e dos Açores sob aviso amarelo até 1 de outubro, domingo: Porto, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga, além das costas Norte e Sul da ilha da Madeira e Porto Santo.

O instituto deixa ainda o aviso de que a subida das temperaturas vai fazer com que o risco de incêndio rural estará mais elevado, especialmente no Algarve e regiões do interior. Esta subida generalizada da temperatura acompanhada da diminuição da humidade relativa do ar vai contribuir para um agravamento do perigo de incêndio rural, em especial no Algarve nas regiões do interior.

O IPMA colocou ainda os concelhos de Aljezur, Lagos, Monchique, Portimão, Silves, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira, no distrito de Faro, em perigo máximo de incêndio rural no sábado. Outros 20 concelhos dos distritos de Faro, Beja, Santarém, Leiria, Portalegre e Castelo Branco vão estar em perigo muito elevado de incêndio.

Multimédia Meteo.DivSI Atenção aos Avisos Meteorológicos para o Continente para os próximos dias: Tempo Quente - Amarelo [ 29 Set 09:00 - 01 Out 23:00 ] Persistência de valores elevados da temperatura máxima. pic.twitter.com/Zx39p3C3BM — IPMA (@ipma_pt) September 29, 2023

“Esta situação de tempo quente deverá persistir até ao início da semana, até dia 3. A partir daí existe alguma incerteza se esta persistência de temperaturas elevadas deverá continuar ou não. Em todo o caso, mesmo que ocorra uma descida de temperatura, os valores irão manter-se acima da média para a época do ano”, disse a meteorologista do IPMA Ângela Lourenço, em declarações à agência Lusa na quinta-feira.

Segundo a especialista, se o cenário da influência da crista anticiclónica persistir e o episódio de tempo quente se prolongar por mais dias, em especial na região Sul, poderá ocorrer uma onda de calor.