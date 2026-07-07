Vai voar das prateleiras: chega ao Lidl a ventoinha de teto que todos queremos neste verão

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Com as temperaturas a subir e os dias mais longos, há um artigo que promete despertar a atenção de quem procura uma solução prática para refrescar a casa sem gastar uma fortuna. A partir desta sexta-feira, o Lidl vai ter à venda uma ventoinha de teto com iluminação LED.

O equipamento combina duas funções num só produto: além de ajudar a manter a divisão mais fresca durante os dias quentes, funciona também como candeeiro de teto, permitindo poupar espaço e dispensar a instalação de dois equipamentos distintos.

Por apenas 39,99 euros, esta ventoinha de teto apresenta 107 centímetros de diâmetro e 43 centímetros de altura, estando pensada para refrescar diferentes divisões da casa, como salas ou quartos. O equipamento inclui ainda uma função de iluminação, com candeeiro LED com casquilho E27 (lâmpada não incluída), e funciona com uma alimentação de 220-240 V / 50 Hz.

Outro dos destaques é a possibilidade de ajustar o sentido de rotação das pás. No verão, a ventoinha cria uma agradável corrente de ar para refrescar o ambiente. Já no inverno, a função inversa ajuda a distribuir o ar quente acumulado junto ao teto, contribuindo para uma temperatura mais uniforme e um maior conforto dentro de casa.

Como é habitual nas campanhas do Lidl, o artigo estará disponível a partir de sexta-feira, mas apenas até ao fim do stock existente, pelo que os produtos mais procurados tendem a esgotar rapidamente em algumas lojas.