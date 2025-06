Temperaturas de 40 graus: se só fizer uma coisa para evitar o calor, siga este conselho

A desidratação em tempo de calor é silenciosa, rápida e perigosa. Neste artigo, reunimos orientações baseadas nas recomendações do SNS24 e da Direção-Geral da Saúde (DGS) para ajudar o corpo a manter-se protegido durante os dias de calor extremo, como os que se esperam esta semana, com temperaturas a chegar aos 40 °C.

Como manter uma hidratação adequada:

Beba água em pequenos goles ao longo do dia , mesmo sem sentir sede. A DGS reforça que é essencial antecipar a sede, pois esta já é um sinal de desidratação em curso.

Tenha sempre uma garrafa de água consigo, sobretudo quando estiver fora de casa. Este hábito simples facilita a ingestão regular e evita longos períodos sem líquidos.

Refresque o corpo com compressas húmidas, especialmente no pescoço, pulsos e testa. Estas zonas ajudam a reduzir a temperatura corporal e proporcionam alívio imediato.

Inclua alimentos com alto teor de água na alimentação, como melancia, pepino, morango, tomate ou laranja. Estes alimentos hidratam e, ao mesmo tempo, fornecem nutrientes importantes.

Evite bebidas alcoólicas, com cafeína ou energéticas, pois favorecem a perda de líquidos e dificultam a regulação térmica do organismo.

Para facilitar a ingestão de líquidos ao longo do dia, pode marcar níveis na garrafa com horários, usar lembretes no telemóvel ou preparar infusões frias e pouco intensas. Manter a garrafa sempre cheia e acessível também ajuda a tornar este gesto automático, mesmo durante o trabalho ou em momentos de maior distração.

A hidratação é o primeiro mecanismo de defesa do corpo contra o calor. Sem uma reposição constante de líquidos, a temperatura interna sobe rapidamente, o que pode causar sintomas como fadiga, tonturas, náuseas e, em casos mais graves, levar a um golpe de calor (insolação). Beber água ao longo do dia é uma medida simples, acessível e fundamental. Em períodos de temperaturas extremas deve ser uma prioridade absoluta.