Se só tem uma ventoinha em casa, saiba que pode transformá-la num ar condicionado

Ainda o verão não chegou e já os termómetros andam a marcar temperaturas muito próximas dos 30 graus. Para quem não tem ar condicionado em casa, aguentar o calor poderá não ser tarefa fácil. Se tiver uma ventoinha, temos um truque que vai fazer toda a diferença para o manter mais fresco.

A ventoinha muitas vezes apenas faz circular o ar, tendo alguma dificuldade em baixar a temperatura das divisões. Mas há uma forma de conseguir que o aparelho seja mais eficiente a refrescar, explica a página de TikTok @top_dicas_. Basta fazer umas pequenas alterações muito simples.

De acordo com a página na rede social, é possível transformar uma ventoinha num ar condicionado caseiro. Para tal, além da ventoinha, vai precisar de duas garrafas de plástico, dois pedaços de tubo de plástico, uma caixa térmica de esferovite, gelo, fita-cola e abraçadeiras. A boa notícia é que não vai precisar de ferramentas.

Comece por cortar a parte de cima das garrafas de plástico, ficando com algo semelhante a pequenos funis. Pegue na caixa térmica de esferovite e corte de cada lado dois círculos de circunferência igual à dos tubos, de forma que os consiga encaixar. Do outro lado do tubo coloque os funis feitos com as garrafas. Prenda com fita-cola.

Prenda a parte contrária e mais larga dos funis à ventoinha – um à frente e outro atrás – com a ajuda de abraçadeiras. Com os tubos encaixados nos buracos da caixa térmica e ligados aos funis presos à ventoinha, o seu ar condicionado improvisado está pronto. Antes de ligar a ventoinha, é só colocar gelo na caixa e vai ver que vai refrescar muito mais rápido.

Se ficou com dúvidas, veja o passo a passo no vídeo abaixo.