O truque com o congelador para não ter calor enquanto dorme nem usar ar condicionado

Dias de muito calor e sol brilhante resultam em casas quentes. E, muitas vezes, mesmo quando a temperatura desce no exterior, dentro de quatro paredes, continua elevada. Isto faz com que dormir pareça uma tarefa impossível, especialmente sem o ar condicionado ou a ventoinha ligada.

Para quem não tem equipamentos que permitam arrefecer a casa ou quer evitar ligá-los por causa da conta da luz, parece que a única opção é mesmo dormir com calor. No entanto, há agora uma nova dica que vai ajudar a que lidar melhor como calor na hora de ir para a cama e que não vai pesar nos bolsos, explica o HuffPost espanhol. O truque é dar uso ao congelador.

Apesar de haver um sem-número de dicas na Internet, esta parece ser bastante interessante e simples. Em primeiro lugar, poderá ser necessário limpar bem o congelador para evitar que haja cheiros de comida. Isto porque o que se vai fazer é colocar os lençóis e as fronhas da almofada no congelador antes de ir para a cama.

A sugestão pode parecer estranha e provavelmente está a perguntar-se se a roupa de cama não vai ficar dura e desconfortável. Isto não acontece porque não há humidade nos tecidos, o que faria com que realmente congelassem.

É recomendado que ponha os lençóis e fronhas no congelador cerca de duas horas antes de ir dormir para ficarem realmente frescos e confortáveis.

Se está preocupado com ter os seus lençóis em contacto com a comida, há duas coisas que pode fazer: ou opta por colocá-los no congelador dentro de um saco de plástico, ou arranja uma prateleira ou gaveta no congelador que esteja vazia e limpa-a bem antes de a utilizar.