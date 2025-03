Última chamada! Tudo o que ainda pode comprar com 70% de desconto na festa da Amazon

Este artigo pode conter links afiliados*

A contagem decrescente começou para o fim das promoções mais esperadas da estação. A Festa de Ofertas de Primavera da Amazon termina a 31 de março e reunimos os melhores produtos que ainda estão com descontos até 70%. Encontrará peças de grandes marcas como Calvin Klein e Tommy Hilfiger, bem como dispositivos tecnológicos que transformam o dia a dia — desde smartwatches e fones Bluetooth que custavam mais de 100 euros e agora estão disponíveis por uma fração do preço. Não perca a oportunidade de garantir produtos de qualidade com preços imbatíveis antes que a promoção termine.

Smartwatch multifunções à prova de água - 30,99€ (antes: 99,99€)

Smartwatch com ecrã tátil grande e funções para acompanhar mais de 110 tipos de exercícios físicos. Inclui rastreador de atividades, monitor de frequência cardíaca, monitor de sono e pedómetro. À prova de água (IP68), pode ser utilizado para nadar e é compatível com Android e iOS. A bateria de longa duração permite acompanhar o dia a dia sem preocupações.

Óculos de sol HAWKERS CARBON ONE - 17,99€ (antes: 39,99€)

Óculos de sol unissexo com lentes polarizadas que reduzem o brilho e melhoram a visibilidade em dias de sol intenso. As lentes filtram a luz refletida em superfícies como água e estrada, oferecendo maior conforto visual. Fabricados com armações flexíveis e resistentes em material leve, são confortáveis mesmo em uso prolongado. Incluem proteção UV400 contra os raios solares nocivos. O design atemporal adapta-se facilmente a qualquer estilo.

Sapatos bailarina em couro envernizado GIOSEPPO - 23,97€ (antes: 79,90€)

Sapatos bailarina em couro envernizado preto com sola robusta e acabamento brilhante. A palmilha em couro e o forro garantem conforto em cada passo. Um calçado versátil que complementa conjuntos casuais e formais. Com mais de 10 mil pedidos recentes, demonstra a boa aceitação desta marca.

Polo Tommy Hilfiger masculino - 27,30€ (antes: 90,90€)

Polo clássico da Tommy Hilfiger em branco com a característica faixa nas cores da marca no peito. Confecionado em algodão de alta qualidade (96%), garante conforto e durabilidade. O corte regular com manga curta adapta-se a várias ocasiões, ideal para os dias mais quentes que se aproximam.

Fones Bluetooth sem fios - 25,65€ (antes: 85,50€)

Fones sem fios com tecnologia Bluetooth, microfone integrado e autonomia de até 40 horas. O design assegura um ajuste firme à orelha mesmo durante exercício. Incluem ecrã LED para verificar o nível de bateria. À prova de suor e com isolamento acústico, funcionam tanto com telemóveis Android como iOS.

Vestido T-shirt Tommy Hilfiger - 26,00€ (antes: 99,90€)

Vestido casual feminino em algodão orgânico (100%) na cor azul, perfeito para os dias quentes que se aproximam. O design simples com cintura ajustável permite um visual descontraído e elegante. Pode ser usado tanto para ocasiões informais como para um passeio à beira-mar. Confortável, fácil de lavar e versátil, é uma peça essencial para o guarda-roupa de verão.

Sandálias de cunha Fly London - 32,25€ (antes: 107,50€)

Sandálias de cunha femininas em couro castanho com design ergonómico e sola de borracha. O sistema de fecho com velcro facilita o ajuste ao pé. A marca Fly London é conhecida pela qualidade e durabilidade dos seus produtos, tornando esta oferta uma excelente oportunidade.

Chinelos de praia Tommy Hilfiger - 13,75€ (antes: 55,00€)

Chinelos de praia femininos Tommy Hilfiger em azul. Fabricados em materiais resistentes à água, são ideais para o verão, piscina ou praia. Um produto autêntico e original desta marca reconhecida no mercado.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.