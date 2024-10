Isto é outro nível: nunca imaginou poder dar uma cama tão confortável ao seu cão ou gato

Este artigo pode conter links afiliados*

Há situações excecionais, como no caso de animais com muita idade, doentes ou recém-nascidos, em que esta cama tem uma justificação mais plausível. Mas, será que o conforto por si só não pode ser um argumento válido para investir numa cama assim? Claro que pode (é só ignorar os olhares de alguns amigos e familiares que não entendem a sua alma pet lover).

Falamos de uma cama aquecida elétrica, da marca Toozey e que é vendida na Amazon em vários tamanhos. Desde a possibilidade de ajustar a temperatura e programar um temporizador que faz desligar a cama, esta almofada é perfeita para qualquer animal. A cobertura é removível e lavável na máquina e, atenção, se esquecer-se de programar o temporizador, a cama desliga-se sozinha por segurança.

Além disso, a marca desenvolveu um cabo resistente com sete camadas para que os animais não consigam roer. E mais: o tapete corta automaticamente o fornecimento elétrico caso haja um fusível que aqueça acima dos 130 graus. Estas características dão-nos segurança e a marca garante ainda um ano de garantia.

A verdade é que as avaliações na Amazon são um bom argumento para investirmos. São quase 6 mil classificações, em que a esmagadora maioria atribui 5 estrelas ao produto. “Usei quando adotei um cachorro de apenas 20 dias e era janeiro. Muito útil! Pretendo usá-lo no próximo inverno porque embora já não seja cachorro, o calor é muito suave e agradável”, escreveu uma cliente.

Outro cliente escreveu também: “Tenho dois gatos de 14 e 15 anos. Conclusão: uma compra fantástica! Os gatos estão muito confortáveis ​​e sinto-me tranquilo porque sei que não estão com frio”. “O meu cão estava com muito frio no inverno. Comprei este cobertor e coloquei uma manra fina em cima (para ele não arranhar diretamente ou sujar), e agora ele dorme muito melhor”, atesta outra cliente.

A cama elétrica para animais está disponível nos seguintes tamanhos: S (45cmx40cm), M (60cmx45cm), L (70cmx40cm), XL (90cmx60cm) e XXL (120cmx70cm).

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.