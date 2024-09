Afinal, devemos ou não fazer logo a cama ao acordar?

Quer se trabalhe fora de casa, faça-se trabalho remoto ou se esteja de folga, há muita gente que é incapaz de arrancar o seu dia sem antes fazer a cama. Há quem o faça para deixar o quarto mais arrumado ou até para evitar que se acumule pó nos lençóis. Se faz parte do grupo de pessoas que faz a cama todos os dias de manhã, então atenção. De acordo com um artigo do site The Jerusalem Post, este hábito aparentemente inócuo pode estar a fazer mal à sua saúde.

O alerta foi dado por uma especialista em limpeza com mais de 135 mil seguidores na sua página de Instagram. A criadora de conteúdos conhecida online por Mrs. D’s Cleaning Reviews alertou que fazer a cama logo de manhã pode criar o ambiente perfeito para a proliferação de ácaros e até percevejos.

Durante a noite, vamos suando e a nossa pele vai descascando, ficando nos lençóis, algo que atrai percevejos e ácaros. Além disso, ao fazermos logo a cama corremos o risco de deixar ar quente preso entre os lençóis, um ambiente perfeito para algumas pragas se multiplicarem, alerta a especialista no seu vídeo.

Esta informação é comprovada por um estudo levado a cabo pela Universidade de Kingston, em Londres, relacionado com a infância. De acordo com os investigadores, fazer a cama assim que nos levantamos pode causar problemas de sensibilidade e até de saúde, tais como alergias ou asma devido à presença de ácaros.

Quer dizer que não deve fazer a cama?

Então devemos ou não fazer a cama? Deixar a cama “respirar” é o mais importante e a especialista em limpezas recomenda que apenas se faça a cama passado uma hora de se levantar. Se o seu horário não o permitir, então deixe-a por fazer o dia inteiro e arrume-a quando chegar a casa, no fim do dia.

Deixar a cama “respirar” vai evitar a acumulação de ácaros e garantir que o seu colchão tem uma vida útil mais longa.