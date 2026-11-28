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Quem tem animais sabe como é sair de casa de manhã e deixá-los sozinhos. Ao longo do dia, a cabeça não pára: estarão a dormir? Terão feito alguma asneira? Estará tudo bem? Basta uma pequena dúvida para nos distrair do trabalho.

A boa notícia é que a Imou 4MP, uma câmara de interior que roda para acompanhar o que se passa na divisão, resolve isso num instante. Basta abrir a aplicação no telemóvel para ver que está tudo bem. Um comprador que a usa para vigiar a casa e os animais destaca o áudio bidirecional, que considera "útil para tranquilizar os animais". Há também quem a tenha oferecido a um familiar e garanta que a imagem é "muito nítida" e que funciona melhor do que as câmaras de vigilância, mais caras, de vários amigos.

O que esta câmara oferece

A Imou 4MP é uma câmara Wi-Fi de interior pensada para animais de estimação, bebés e vigilância doméstica. O que a distingue é a qualidade de imagem: tem resolução 2.5K, o que, em termos simples, significa quase o dobro dos píxeis de uma câmara Full HD normal. Na prática, vê-se mais detalhe, mesmo quando faz zoom no ecrã do telemóvel. Um comprador que a usa para vigiar a casa e os animais confirma: a câmara dá "imagens bastante nítidas e detalhadas, tanto de dia como de noite".

Também cobre bem o espaço. Roda 355° na horizontal e 80° na vertical, por isso apanha praticamente toda a divisão. Pode controlá-la à distância pela aplicação e girá-la para seguir o animal quando ele se mexe.

Fale com o seu animal

Além da imagem, tem visão noturna, para não perder nada quando as luzes estão apagadas, e deteção de pessoas e animais, que avisa o telemóvel quando algo se mexe. O áudio bidirecional permite ouvir o que se passa e falar em tempo real, o que ajuda a acalmar um animal ansioso. Há ainda um modo de privacidade, útil quando está em casa e não quer ser filmado.

Porque é que tanta gente a escolhe?

A resposta é simples: boas opiniões, uma nota alta e um preço difícil de ignorar. A câmara tem 4,4 estrelas em quase 10 mil avaliações, é uma Escolha da Amazon e foi comprada mais de 300 vezes só no último mês.

E quem a compra costuma ficar satisfeito. Um cliente garante que não teve qualquer problema e que é excelente para monitorizar ou gravar o que se passa em casa. Outra cliente resume tudo numa frase: funciona perfeitamente e é a segunda que compra. Há ainda quem a descreva como uma câmara de "altas prestações a um preço imbatível", com uma visão noturna que considera impressionante.

A instalação também ajuda. Um comprador diz que é fácil de montar e configurar: liga-se a câmara, descarrega-se a aplicação, associa-se ao Wi-Fi e já está.

A Imou 4MP está disponível por 24,13 € na Amazon, com a oferta de Black Friday ativa até 30 de novembro ou enquanto houver stock. Se andava a adiar a compra de uma câmara e acredita que pode fazer a diferença no bem-estar do seu animal, esta é uma boa altura para avançar, afinal, são apenas 24 euros.

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