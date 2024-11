Black Friday: Esta câmara para vigiar os animais de estimação está com um desconto incrível (e custa menos de 25€)

Este artigo pode conter links afiliados*

Deixar os nossos animais sozinhos em casa é sempre um momento de ansiedade - será que estão bem? Será que fizeram alguma asneira? Será que precisam de nós? Com o trabalho presencial e uma vida cada vez mais ativa, ter forma de os ver e interagir com eles quando estamos fora tornou-se uma necessidade para muitos tutores. Foi à procura de uma solução que não pesasse demasiado no orçamento que encontrámos esta câmara de vigilância, uma das mais bem avaliadas da Amazon. E com os descontos da Black Friday, nunca foi tão acessível manter um olho atento nos nossos amigos de quatro patas.

Além de permitir vigiar os animais de estimação, esta câmara destaca-se pela sua simplicidade e funcionalidades práticas. Com cobertura de 360°, consegue acompanhar todos os movimentos do seu animal, seja para verificar se está a descansar tranquilamente ou a explorar algum canto da casa. A visão noturna assegura que, mesmo em ambientes pouco iluminados, consegue ter imagens claras, enquanto o sistema de deteção de movimento alerta para qualquer atividade fora do normal. E, se isso não fosse suficiente, inclui ainda som bidirecional, permitindo ouvir o que se passa e até falar com o seu animal para o tranquilizar quando não está por perto.

Com 42.054 avaliações globais de clientes e uma média de 4,4 estrelas, esta câmara é amplamente elogiada por quem a comprou. Um dos utilizadores descreve-a como “fantástica, com uma qualidade de imagem excelente. A instalação é muito simples: basta ligar a câmara, descarregar a aplicação, ler o código QR que está na base da câmara para a adicionar, conectá-la ao Wi-Fi e já está. Dentro das configurações, pode ativar o sensor de movimento, ajustar notificações para quando deteta uma pessoa, animal ou ruído estranho e até configurar os decibéis a que deve reagir”.

Outro cliente partilha: “Estou maravilhado com esta câmara. Durante a noite, vê-se com uma nitidez e clareza impressionantes. Pode gravar, falar e até controlar remotamente a câmara para girar o ângulo de visão. É uma compra perfeita, quer para vigiar uma casa ou até para monitorizar animais de estimação.” E ainda outro utilizador reforça: “Comprei para vigiar o meu gato enquanto não estou em casa, e cumpre perfeitamente essa missão. A imagem é ótima.”

