Vice-presidente da Câmara de Gaia e mais cinco suspeitos detidos pela PJ

O vice-presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, Patrocínio Azevedo, e outras cinco pessoas, foram hoje detidas pela Polícia Judiciária (PJ) durante as buscas realizadas às autarquias de Gaia e do Porto, centradas na área do urbanismo.

Fonte judicial disse à agência Lusa que o autarca socialista, com o pelouro do Planeamento Urbanístico e Política de Solos, Licenciamento Urbanístico, Obras Municipais e Vias Municipais, foi detido no âmbito da operação em curso, envolvendo dezenas de buscas e de inspetores da PJ, que investiga um alegado “esquema de corrupção e de favorecimento” relacionado com licenciamentos urbanísticos.

Entre os detidos estão “alguns empresários da construção civil”.

Em causa estão suspeitas, nomeadamente, da prática dos crimes de corrupção e de recebimento indevido de vantagem.

Além de vice-presidente no executivo liderado por Eduardo Vítor Rodrigues (PS), Patrocínio Azevedo, de 48 anos, é ainda presidente da Comissão Política Concelhia do PS Gaia.

Fonte da Câmara do Porto confirmou anteriormente a realização das buscas da PJ no município, acrescentando que foram apreendidos os telemóveis do vereador do urbanismo, Pedro Baganha, e de uma chefe de divisão do urbanismo.

Cerca das 10:50, à entrada no edifício da divisão do urbanismo, junto à Câmara do Porto, o vereador disse aos jornalistas que ainda não tinha falado com a Polícia Judiciária e que tudo o que sabia era pela comunicação social.

Pela mesma hora, alguns elementos da PJ e o juíz de instrução criminal tinham já tinham deixado a câmara.

A Lusa tentou contactar a Câmara de Gaia, mas tal não foi possível até ao momento.