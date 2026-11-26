Fonte: LUSA

Dois médicos foram detetados a usar óculos modificados com Inteligência Artificial (IA) e com câmara de filmar durante a realização, na quarta-feira, na zona Norte, da Prova Nacional de Acesso (PNA) à formação especializada.

A informação foi transmitida à agência Lusa por outros médicos que, na quarta-feira, também realizaram a PNA 2026 no Europarque, em Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro, e confirmada hoje pelo Ministério da Saúde.

Óculos com inteligência artificial e câmara de filmar foram detetados durante a prova

“Durante a realização da Prova Nacional de Acesso (PNA) 2026, no local de prova da zona Norte, no Europarque, em Santa Maria da Feira, foram identificadas duas situações envolvendo a utilização de dispositivos eletrónicos não autorizados (óculos inteligentes)”, refere o ministério, em resposta enviada à Lusa.

No decurso da prova, uma médica recém-formada foi detetada a usar óculos modificados com IA, enquanto outro médico tinha óculos com câmara de filmar incorporada que transmitia imagem para alguém do exterior, de quem recebia informações através de uns auriculares/’phones’, adiantaram também à Lusa outras fontes ligadas ao processo.

Ministério da Saúde confirma irregularidades e explica o que diz o regulamento

Segundo o Ministério da Saúde, o regulamento da PNA 2026 determina que “é totalmente proibida a utilização, para qualquer fim, de qualquer dispositivo eletrónico durante a realização da prova”, acrescentando que o mesmo regulamento “qualifica expressamente a utilização de telemóvel ou de outro dispositivo eletrónico durante a realização da PNA como irregularidade conducente à anulação da prova”.

“As situações foram detetadas pelas equipas de vigilância e de imediato reportadas aos delegados da prova presentes no local, que procederam à verificação e confirmação das ocorrências, ao respetivo registo e à remoção dos dispositivos eletrónicos em causa”, diz a tutela.

Decisão sobre a validade das provas ainda está por tomar

As ocorrências, segundo o ministério, “serão apreciadas nos termos regulamentares aplicáveis, cabendo ao júri do procedimento concursal, ouvido o Gabinete para a Prova Nacional de Acesso à Formação Especializada (GPNA), decidir sobre a validade das provas”.

“Até à adoção dessa decisão, não serão antecipadas as consequências relativamente aos candidatos envolvidos”, explica a tutela.

O que é a Prova Nacional de Acesso à especialidade médica?

A PNA é uma prova de ordenação de candidatos, integrada no concurso de ingresso no internato médico que visa o acesso à formação especializada, sendo realizada por todos os candidatos que visam o ingresso ou a mudança de área de especialização/local de formação.

A PNA 2026 foi concentrada em várias regiões do país: Norte (Santa Maria da Feira); Centro (Coimbra), Lisboa e Vale do Tejo (Lisboa), Açores (Ponta Delgada) e Madeira (Funchal).