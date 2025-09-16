Este é um dos segredos de Cameron Diaz para manter um corpo jovem aos 53 anos

Este artigo pode conter links afiliados*

É impossível dissociar Cameron Diaz de papéis icónicos como O Máskara ou As Panteras, mas a atriz sempre foi muito mais do que uma estrela de cinema. Ao longo dos anos, revelou-se uma voz influente no universo do bem-estar, partilhando reflexões sobre nutrição, equilíbrio e rotinas que fortalecem tanto o corpo como a mente. A curiosidade em compreender de que forma a alimentação, o movimento e até os probióticos moldam a saúde transformou Cameron numa referência para quem procura viver de forma mais consciente.

A revista People revelou recentemente que Cameron Diaz valoriza a presença de probióticos na alimentação diária, sublinhando o seu papel essencial na saúde digestiva. Estes microrganismos benéficos — conhecidos como “bactérias boas” — ajudam a equilibrar a flora intestinal e a potenciar o bem-estar, atuando como aliados discretos mas poderosos do organismo.

A nossa recomendação: Solgar Acidophilus Avançado Plus

O Solgar Acidophilus Avançado Plus é uma escolha natural para quem pretende seguir os conselhos de Cameron Diaz sobre probióticos. No seu livro O Livro do Corpo, a atriz recomenda alimentos e suplementos que forneçam Lactobacillus acidophilus e Lactobacillus casei, bactérias amigas que ajudam a equilibrar a flora intestinal e a melhorar a digestão. O Solgar contém cepas especialmente selecionadas — Lactobacillus acidophilus (LA-5) e Bifidobacterium lactis (BB-12) — que, tal como as indicações de Cameron, sobrevivem ao ácido do estômago e promovem o bem-estar digestivo.

Os utilizadores confirmam a eficácia deste suplemento:

“Resolvi o meu problema de diarreia crónica. Experimentei uma cápsula diária durante um mês e notei melhorias significativas. Já não tenho indisposições intestinais, cumpre perfeitamente as indicações do folheto.”

“Faz com que as digestões pesadas, causadas por falta de enzimas ou microbiota desequilibrada, comecem a funcionar. Regenera a flora intestinal e acabaram-se os gases, inchaços e sensação de peso.”

“Marca de confiança, muito bom para problemas digestivos, e também ajuda a recuperar a flora intestinal depois de tomar antibióticos.”

Além disso, o produto é vegano, sem aditivos artificiais e sem alérgenos, tornando-se uma opção ética e natural, tal como Cameron Diaz valoriza. A embalagem patenteada protege os microrganismos da humidade e do ácido estomacal, garantindo que chegam vivos ao intestino, o que é essencial para a eficácia do probiótico.

Incorporar este suplemento na rotina diária permite seguir de forma prática o exemplo de Cameron Diaz, promovendo saúde intestinal, digestão eficiente e bem-estar geral, alinhando-se com o estilo de vida equilibrado que a atriz defende.

