Fiz o Caminho de Santiago e foi este produto que salvou as minhas pernas, mesmo depois de já ter experimentado uma marca muito mais cara

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Fazer o Caminho de Santiago é uma experiência maravilhosa. As dores nas pernas são inevitáveis, como a maior parte de quem se propõe a fazer o Caminho já sabe à partida. Além de todos os medicamentos que levei, levei ainda comigo dois produtos diferentes para as pernas: um de uma marca mais cara e dois tubos deste gel refrescante de mentol que acabei por partilhar com todo o grupo ao longo das etapas.

Já tinha experimentado outras opções antes, incluindo produtos de farmácia mais conhecidos como o Voltaren e o Elás, mas esta fórmula mais barata acabou por surpreender pela mesma razão: a sensação é fria e refrescante, e o alívio é quase imediato, com um efeito real.

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Uma fórmula que cumpre o que promete

A textura é leve e absorve rapidamente, sem deixar a pele pegajosa, o que é especialmente importante quando se está a caminhar várias horas seguidas e não há tempo, nem vontade, de andar com as pernas oleosas. A base de mentol garante essa sensação fria e refrescante quase instantânea, ideal para aplicar depois da atividade física, mas também útil ao longo do dia sempre que a fadiga muscular começa a instalar-se.

Também conquistou o resto do grupo

Estes dois tubos acabaram por ser partilhados com todo o grupo ao longo do Caminho. A sensação fria e refrescante fez com que o produto se tornasse um dos mais pedidos ao longo do dia, com todos a pedirem para o aplicar várias vezes. O grupo gostou tanto que, mais tarde, numa viagem de férias que voltámos a fazer juntos, voltei a levar o mesmo tubo e a avisar toda a gente que o tínhamos connosco, para que todos pudessem estar mais descansados.

Prático para o dia a dia, não só para caminhadas

Fora do contexto do Caminho, continuo a usar este produto no meu dia a dia, sobretudo depois de dias mais cansativos ou de sessões de exercício intensas. O tubo de 150 ml é compacto o suficiente para caber numa mala pequena, o que facilita levá-lo para qualquer lado. Já vi outras pessoas a reagir da mesma forma depois de experimentar, e é por isso que recomendo mesmo.

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