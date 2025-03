Quando passar ao lado de um camião na estrada nunca faça isto. Pode custar-lhe a vida

Os camiões são veículos de grande porte, com dimensões que dificultam a visibilidade do condutor em determinadas zonas. Estes pontos, conhecidos como ângulos mortos, representam um risco significativo para condutores de veículos ligeiros que circulam demasiado perto, especialmente na faixa da direita. O vídeo que se segue demonstra, de forma clara, o perigo de estar numa dessas zonas ocultas.

Nas imagens, podemos ver um automóvel na faixa da direita de uma autoestrada, enquanto um camião circula na via do meio. No momento em que o condutor do pesado decide mudar de faixa, não se apercebe da presença do carro no seu ângulo morto e acaba por abalroá-lo, empurrando-o para uma situação de despiste. O incidente é um exemplo real das consequências de não ter em conta os pontos cegos dos camiões.

Os condutores de veículos ligeiros devem estar sempre atentos a estas limitações de visibilidade e evitar circular ao lado de camiões por longos períodos. A recomendação dos especialistas em segurança rodoviária é clara: se precisar de ultrapassar um camião, faça-o sempre pela esquerda e de forma decidida, nunca mantendo-se na zona lateral por mais tempo do que o necessário. Além disso, é essencial garantir que o condutor do camião o vê, utilizando os espelhos retrovisores como referência – se não consegue ver o condutor do camião no espelho, significa que ele também não o consegue ver.

Este vídeo serve como um alerta importante para todos os automobilistas: