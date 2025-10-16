Facebook Instagram
Lifestyle

Lidl arrasou Primark e Lefties com estas camisas obrigatórias para o emprego

As novas blusas Esmara, já disponíveis nas lojas da cadeia de supermercados, vêm transformar a nossa rotina apressada das manhãs
IOL
Hoje às 11:38
Para eles e para elas: as famosas Levi's 501 estão com grandes descontos na Amazon

Há peças que sabemos que não podem faltar no roupeiro de quem sai todos os dias para trabalhar. E as camisas são as peças intemporais que jamais podem faltar. E estas que descobrimos no Lidl deixaram-nos mesmo surpreendidos.

As novas blusas Esmara, já disponíveis nas lojas da cadeia de supermercados, vêm transformar a nossa rotina apressada das manhãs em algo mais leve, mais simples, quase elegante sem esforço.

São camisas com tecido suave, de cair natural, naquele tom de branco que combina com tudo. Há ainda uma versão desta camisa em riscas subtis que, usada por dentro de umas calças pretas clássicas, traz sem esforço aquele look de escritório que precisamos. Custam pouco mais de sete euros e isso deixou-nos rendidos. Resultado? Vamos querer as três versões: branca, cor de vinho e estampada.

Além da combinação com calças pretas, em que usamos por dentro, temos ainda a versão por cima de uns jeans no fim de semana ou com aquele casaco de escritório que já sobreviveu a várias estações.
Vestir-se bem para trabalhar não tem de ser um luxo. O Lidl conseguiu o improvável: pôr a Primark e a Lefties em segundo plano com blusas que provam que o estilo não precisa de etiquetas caras, apenas de boas intenções e bom gosto.

RELACIONADOS
Para eles e para elas: as famosas Levi's 501 estão com grandes descontos na Amazon
Resultados visíveis em 8 semanas: Esta máquina de depilação está a menos de 100 euros
Este aspirador robot está a menos de 100 euros e não para de somar elogios na Amazon
Conheça a alternativa ao Dyson que está a fazer furor na Amazon
Mais Vistos
00:01:28
Secret Story
Vera protagoniza novo momento viral nas redes sociais com discurso inédito
tvi
00:02:09
Secret Story
Liliana arrasa Joana: «É uma maria vai com as outras só para parecer fixe»
tvi
00:01:20
Secret Story
«Desejo que não me dirija mais a palavra»: Marisa não deixa nada por dizer a mulher da casa
tvi
00:02:34
Secret Story
«Se o Fábio quisesse, ela já tinha aqui dentro...»: Liliana não tem dúvidas sobre 'interesse' de concorrente
tvi
Destaques IOL
Lençóis
Chegou o Outono e com ele lençóis em tons quentes e padrões super giros da H&M Home
MacGyver
Lembra-se de MacGyver? Ator tem hoje 75 anos e está irreconhecível
Ar condicionado
Reduz a conta da luz e evita problemas respiratórios: a importância de limpar o filtro do ar condicionado
Camisa branca
Lidl arrasou Primark e Lefties com estas camisas obrigatórias para o emprego
Mais Lidas
Resultados Autárquicas 2025 em tempo real
Tragédia
Camião abalroou carrinha e matou família inteira: a mãe, os seis filhos, um neto e o companheiro da filha que estava grávida
Autarquicas2025
PSD e PS estavam empatados com 542 votos cada. Um voto nulo decidiu o próximo presidente da freguesia de Vila Marim
cnn
Chega
Erro no boletim de voto numa freguesia em Lisboa "pode ser inédito", mas vai ser "uma obra-prima" para o Chega
cnn
Governo
"Vamos ter de mexer no quintal de muita gente para resolver este problema". Governo quer revisões de PDM e licenças de construção mais rápidas
cnn
Tragédia
Pais deram filha como desaparecida quando ela era adolescente. Tiveram-na presa num quarto durante 27 anos e só agora foi descoberta