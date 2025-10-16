Lidl arrasou Primark e Lefties com estas camisas obrigatórias para o emprego

Para eles e para elas: as famosas Levi's 501 estão com grandes descontos na Amazon

Há peças que sabemos que não podem faltar no roupeiro de quem sai todos os dias para trabalhar. E as camisas são as peças intemporais que jamais podem faltar. E estas que descobrimos no Lidl deixaram-nos mesmo surpreendidos.

As novas blusas Esmara, já disponíveis nas lojas da cadeia de supermercados, vêm transformar a nossa rotina apressada das manhãs em algo mais leve, mais simples, quase elegante sem esforço.

São camisas com tecido suave, de cair natural, naquele tom de branco que combina com tudo. Há ainda uma versão desta camisa em riscas subtis que, usada por dentro de umas calças pretas clássicas, traz sem esforço aquele look de escritório que precisamos. Custam pouco mais de sete euros e isso deixou-nos rendidos. Resultado? Vamos querer as três versões: branca, cor de vinho e estampada.

Além da combinação com calças pretas, em que usamos por dentro, temos ainda a versão por cima de uns jeans no fim de semana ou com aquele casaco de escritório que já sobreviveu a várias estações.

Vestir-se bem para trabalhar não tem de ser um luxo. O Lidl conseguiu o improvável: pôr a Primark e a Lefties em segundo plano com blusas que provam que o estilo não precisa de etiquetas caras, apenas de boas intenções e bom gosto.