Esperam-se filas no Lidl para esta coleção de camisas com linho a menos de 10 euros

Por menos de 100€ este robot aspira e lava o chão com tecnologia laser

Muito mais barato: este aspirador robot da Roborock passou de 437€ para 241€

A barra de som mais vendida da Amazon nunca esteve tão barata a oferta pode acabar a qualquer momento

Sofás, tapetes e carro como novos: estamos rendidos a esta máquina da Rowenta

Com a chegada dos dias mais quentes, as peças em linho voltam a ganhar destaque nos guarda-roupas masculinos. A boa notícia é que não é preciso gastar uma fortuna para aderir à tendência. Chegaram às lojas Lidl uma nova coleção de camisas de manga curta da Esmara Men. Vai ser mais uma ‘loucura’ nas lojas graças ao preço irresistível de apenas 9,99 euros.

Disponíveis até domingo, é possível verificar onde existe stock no site do Lidl.

Um clássico de verão por menos de 10 euros

As novas camisas são compostas por 55% de linho e 45% de algodão, uma mistura que resulta em peças leves e respiráveis. A coleção inclui três versões diferentes: Azul-marinho, uma opção mais clássica, chambray azul-claro, ideal para looks descontraídos de verão e um modelo às riscas verticais em verde-claro e branco, mesmo a chamar o verão.

As camisas estão disponíveis nos tamanhos S (37/38), M (39/40), L (41/42), XL (43/44) e XXL (45/46).