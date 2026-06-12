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Camisa com linho à venda no Lidl
Camisa com linho à venda no Lidl

Esperam-se filas no Lidl para esta coleção de camisas com linho a menos de 10 euros
IOL
Há 3h e 18min
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As peças em linho voltam a ganhar destaque nos guarda-roupas masculinos

Com a chegada dos dias mais quentes, as peças em linho voltam a ganhar destaque nos guarda-roupas masculinos. A boa notícia é que não é preciso gastar uma fortuna para aderir à tendência. Chegaram às lojas Lidl uma nova coleção de camisas de manga curta da Esmara Men. Vai ser mais uma ‘loucura’ nas lojas graças ao preço irresistível de apenas 9,99 euros.

Disponíveis até domingo, é possível verificar onde existe stock no site do Lidl.

Um clássico de verão por menos de 10 euros

As novas camisas são compostas por 55% de linho e 45% de algodão, uma mistura que resulta em peças leves e respiráveis. A coleção inclui três versões diferentes: Azul-marinho, uma opção mais clássica, chambray azul-claro, ideal para looks descontraídos de verão e um modelo às riscas verticais em verde-claro e branco, mesmo a chamar o verão.

As camisas estão disponíveis nos tamanhos S (37/38), M (39/40), L (41/42), XL (43/44) e XXL (45/46).

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