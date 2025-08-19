Das férias ao escritório: camisas essenciais da Parfois para ter sempre à mão

Já há muitos anos que deixámos de olhar para a Parfois como uma loja de acessórios apenas. Ano após ano, as coleções de roupa têm vindo a tornar a marca essencial no nosso roupeiro. E se há peças que adoramos são as camisas e os vestidos camiseiros.
Por isso, escolhemos algumas das nossas camisas preferidas para ter no armário e que fazem looks de férias, fim-de-semana ou escritório sem dificuldade. São peças que podemos casar com calças ou jeans, saias ou calções. São mesmo versáteis e, com os acessórios certos ou sem eles, resolvem-nos a vida num instante.
Percorra a galeria para ver as nossas escolhas.