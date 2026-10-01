Depois de Cristiano Ronaldo "deixar" a Seleção, há um novo herdeiro da camisola 7 e vai usá-la já hoje. Saiba quem é

A camisola 7 de Portugal já tem novo dono, pelo menos para o próximo jogo da Seleção. Rafael Leão vai vestir o mítico número que durante quase duas décadas esteve associado a Cristiano Ronaldo, depois de o capitão português ter abandonado o estágio da equipa nacional.

A alteração surge na ficha oficial da UEFA para o encontro entre Dinamarca e Portugal, marcado para esta quinta-feira, 1 de outubro, em Copenhaga, a contar para a Liga das Nações. O organismo europeu apresenta Rafael Leão com o número 7, enquanto Fábio Silva surge agora com o 17, que habitualmente pertencia ao avançado do Galatasaray.

A mudança acontece poucas horas depois de Cristiano Ronaldo ter confirmado a saída do estágio da Seleção. O jogador anunciou a decisão nas redes sociais, explicando que tomou a decisão depois da conferência de imprensa do selecionador, Jorge Jesus, e de uma conversa com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença.

Ronaldo acrescentou ainda que, “a seu tempo”, irá explicar aos portugueses as razões que motivaram a saída. A FPF confirmou entretanto a decisão e indicou que a preparação da equipa prosseguiria com os restantes convocados

Rafael Leão troca o 17 pelo 7

Até agora, Rafael Leão era o habitual camisola 17 da Seleção. Foi esse o número que utilizou nos encontros desta edição da Liga das Nações frente a País de Gales e Noruega.

Agora, o extremo passa para o 7 e assume um número que, no futebol português, ficou particularmente ligado a Cristiano Ronaldo.

A própria UEFA já identifica Rafael Leão como número 7 da Seleção Nacional na informação relativa aos Europeus de qualificação, confirmando a alteração.

Há, contudo, uma nuance importante: isto não significa que Rafael Leão tenha sido oficialmente designado como sucessor definitivo de Cristiano Ronaldo na Seleção. A alteração está confirmada para este encontro e surge na sequência da saída de Ronaldo deste estágio. A própria ficha da UEFA ainda apresentava, entretanto, algumas referências ao número 7 associado ao capitão português, sinal de que a informação estava em atualização.

E Cristiano Ronaldo? O futuro na Seleção continua por esclarecer

Apesar de a camisola 7 já ter novo dono para o jogo com a Dinamarca, não está oficialmente confirmado que Cristiano Ronaldo tenha colocado um ponto final na carreira internacional.

O jogador anunciou a saída do estágio e não uma retirada da Seleção. Na mensagem publicada nas redes sociais, Ronaldo desejou boa sorte a Portugal e aos companheiros, mas deixou também a promessa de que irá revelar mais tarde as razões que estiveram na origem da decisão.

Assim, a partida frente à Dinamarca ficará marcada por uma imagem inédita: Rafael Leão com a camisola 7 de Portugal, enquanto Cristiano Ronaldo estará ausente do encontro.

A troca pode ser apenas circunstancial, devido às circunstâncias desta convocatória, mas o simbolismo não passa despercebido: o número que durante quase 20 anos esteve ligado a CR7 aparece agora nas costas de Rafael Leão.