Tem apenas 22 anos e vai carregar o legado de Cristiano Ronaldo: quem é o novo camisola 7 da Seleção Nacional?

O adeus de Cristiano Ronaldo à Seleção Nacional marca o fim de uma era no futebol português. Mas, enquanto os adeptos ainda assimilam a saída de um dos maiores nomes da história do desporto nacional, há um jovem que começa a despertar a curiosidade dos portugueses. Chama-se Carlos Forbs, tem 22 anos e será o número 7 de Portugal no encontro frente à Dinamarca.

A escolha não passou despercebida. No primeiro jogo da equipa das quinas depois da despedida internacional de CR7, é um nome inesperado que surge associado à camisola que durante mais de duas décadas pertenceu ao antigo capitão.

Carlos Forbs, extremo do Club Brugge, foi o escolhido para envergar o número 7 na ficha oficial do encontro deste sábado, em Braga, a contar para a Liga das Nações. Uma coincidência carregada de simbolismo, numa altura em que Portugal começa a preparar o futuro sem a sua maior referência dos últimos anos.

Quem é Carlos Forbs, o jovem que recebe o número 7 de Portugal?

Natural de Sintra, Carlos Roberto Forbs Borges nasceu a 19 de março de 2004 e construiu um percurso marcado por experiências em alguns dos clubes mais conhecidos da Europa.

O jovem extremo começou a dar os primeiros passos no futebol português, tendo passado pelo NADC Sintra e pelo Sporting. Em 2014, ainda muito novo, mudou-se para Inglaterra para integrar a formação do Manchester City.

Foi nos escalões jovens dos ingleses que começou a ganhar notoriedade, destacando-se pela velocidade e capacidade de desequilíbrio nos corredores ofensivos.

Em 2023, deu outro passo importante na carreira ao transferir-se para o Ajax, um dos históricos do futebol neerlandês. Mais tarde, na temporada 2024/25, representou o Wolverhampton por empréstimo, tendo assim a oportunidade de conhecer o futebol inglês ao mais alto nível.

Desde o verão de 2025, o seu percurso passa pelo Club Brugge, da Bélgica, clube com o qual assinou um contrato válido até 2029.

Velocidade, irreverência e talento: as características que distinguem Forbs

A principal característica de Carlos Forbs está na capacidade de acelerar o jogo. O extremo é um jogador de características ofensivas, que procura aproveitar os espaços, enfrentar os adversários no um para um e criar desequilíbrios através da velocidade.

Canhoto, pode atuar nos dois corredores, oferecendo diferentes soluções no ataque. É precisamente este perfil que o torna uma opção interessante para uma Seleção Nacional que procura renovar as suas referências ofensivas.

Aos 22 anos, ainda tem margem para crescer e consolidar o seu lugar entre os internacionais portugueses. A associação à camisola 7 representa, por isso, um momento simbólico, mas também uma oportunidade para começar a escrever a sua própria história.

Já tinha vestido a camisola 7 antes da despedida de CR7

Há um pormenor curioso nesta história que merece destaque.

Carlos Forbs já tinha utilizado o número 7 ao serviço da Seleção Nacional numa ocasião anterior. Aconteceu em 2025, no encontro frente à Arménia, que terminou com uma expressiva vitória portuguesa por 9-1.

Nesse jogo, Cristiano Ronaldo estava castigado e o jovem extremo teve a oportunidade de vestir o número que se tornou uma verdadeira imagem de marca do antigo capitão.

Agora, depois do anúncio da retirada internacional de Ronaldo, Forbs volta a aparecer associado à mesma camisola.

O fim de uma era e o início de uma nova geração

A saída de Cristiano Ronaldo deixa um vazio difícil de preencher. Ao longo de 23 anos ao serviço de Portugal, o avançado somou 234 internacionalizações e 146 golos, conquistou o Campeonato da Europa de 2016 e venceu duas edições da Liga das Nações.

Mais do que os números, deixou uma marca profunda na história do futebol português e influenciou várias gerações de jogadores.

A Federação Portuguesa de Futebol prepara, por isso, uma homenagem especial no encontro com a Dinamarca. Todos os jogadores portugueses vão entrar em campo com a camisola 7, numa iniciativa destinada a celebrar o legado do antigo capitão.

A braçadeira, entretanto, passa para Bernardo Silva, numa nova etapa para a equipa das quinas sob o comando de Jorge Jesus.