Nem bege, nem branco. Esta é a cor de roupa interior que deve usar para que não se note com blusas brancas

Gosta de usar camisolas brancas, mas sente que a roupa interior se nota sempre? Dependendo do material da parte de cima, parece impossível encontrar o tom perfeito para o soutien. Branco parece que se vê e até o bege às vezes parece saltar à vista. A solução é optar por uma cor surpreendente e vamos explicar porquê.

Parece que a melhor solução é usar roupa interior vermelha, explica a criadora de conteúdos Agatha Braga num vídeo que partilhou no seu TikTok @agatha. Apesar de dizer que é “bruxaria” o vermelho ficar invisível debaixo das camisolas brancas – até as de tecido mais fininho -, outros utilizadores da aplicação vieram logo explicar o porquê desta dica funcionar.

No fundo, trata-se de teoria da cor. Para quem tem um tom de pele quente, o vermelho vai desaparecer por baixo do branco da blusa. No entanto, quem tiver um tom de pele mais amarelado poderá não ver os mesmos resultados. Nesse caso, um dos comentários sugere usar um soutien verde-escuro.

Veja o vídeo para ver como a roupa interior vermelha funciona tão bem com as partes de cima brancas.