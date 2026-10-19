“Muito quentinha”: a camisola térmica mais vendida da Amazon custa 13€

Este artigo pode conter links afiliados*

Quer chegar ao fim do ano mais em forma? Esta mini elíptica para usar sentado está em promoção na Amazon

A mudança da hora está à porta e este despertador com luz pode ajudar a acordar com mais suavidade

Com 4,6 estrelas em mais de 5.600 avaliações, esta camisola térmica é a n.º 1 de vendas em interiores térmicos para mulher na Amazon, e há quem já tenha voltado para comprar mais. “Muito quentinha e boa para o frio, já comprei mais algumas”, escreve uma utilizadora, e outra garante que, tanto com camisolas grossas como com finas, “em nenhum caso se nota que a levo por baixo”. Custa 13,16€ na Amazon.

A camisola térmica YSABEL MORA tem manga comprida e gola redonda, e é feita com 92% de poliéster e 8% de elastano, uma mistura que a torna macia e elástica e que ajuda a reter o calor do corpo. O tecido ajusta-se ao corpo sem apertar, e uma avaliação resume o interior assim: “por dentro tem um forro muito suave, que além de ser confortável dá bastante calor”. A marca é de Valência e faz roupa interior desde 1988. A peça lava-se a 30º.

Está disponível em várias cores, como vison, preto, branco e azul-marinho, e do tamanho S ao XXL, a partir de 13,16€. Há quem a use por baixo de tudo, desde jerseys grossos até ao pijama, e outra avaliação descreve-a como “perfeita para usar sozinha na meia-estação ou debaixo de uma camisola ou casaco”. Para quem quer chegar ao fim do inverno sem passar frio, é uma peça que se vai usar todos os dias.

Adquira aqui a camisola térmica YSABEL MORA por 13,16€ na Amazon

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.