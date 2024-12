Tirou as camisolas de lã do armário e estão cheias de borbotos? Estas dicas vão deixá-las como novas

Das coisas mais frustrantes nas camisolas de lã são os borbotos e os pelos que acumulam. Muitas pessoas por norma acabam por ignorá-los, seja pela falta de tempo ou paciência. Contudo, existem métodos fáceis, eficazes e que não demoram tanto tempo, que podem fazer a diferença às suas peças.

Com a chegada do inverno, é provável que as roupas que tinha guardadas durante meses no armário tenham acumulado alguns borbotos. O site Real Simple, partilhou algumas dicas de como os pode fazer desaparecer das suas camisolas de forma eficiente, deixando as roupas como novas.

Aparelho removedor de pelos

Um aparelho removedor de pelos é uma máquina elétrica feita para eliminar fios, borbotos e pelos de vários tipos de tecidos, como algodão, lã e poliéster. No entanto, materiais mais delicados podem não resistir a esta técnica, por isso é importante testar numa peça mais pequena antes de passar para as maiores.

Ferro de engomar e lâmina de barbear

A lâmina de barbear também pode ser usada para remover pelos ou borbotos mais resistentes. Para um trabalho mais eficaz, passe as camisolas a ferro, a uma temperatura baixa e de seguida passe a lâmina retirando todos os borbotos. Esta técnica permite que o calor passado para a roupa amoleça o material e, assim, fica mais fácil de os retirar.

Fita adesiva

Para aqueles pelos chatos que aparecem nas nossas camisolas, basta usar uma fita adesiva. Dá a volta à fita com o lado adesivo para fora, coloca-a na mão e pressiona suavemente sobre as áreas afetadas para remover os pelos.

Vinagre branco

Uma abordagem eficaz é adicionar meia chávena de vinagre branco destilado ao ciclo de enxaguamento na máquina de lavar. O vinagre atua como um amaciador natural que ajuda a libertar pelos do tecido, sendo especialmente útil para toalhas ou roupas com muita tendência para acumular fiapos. Para utilizá-lo, basta adicioná-lo no compartimento do amaciador da máquina durante o ciclo de enxaguamento.

Secagem ao ar livre

Outra forma natural de prevenir o aparecimento de pelos é secar as roupas ao ar. Caso use uma máquina de secar, retire as peças ainda ligeiramente húmidas e deixe-as terminar de secar naturalmente.

Esponja húmida

Uma esponja húmida também pode ser usada para remover pelos. Molhe a esponja, esprema bem e use a parte mais macia da mesma passando levemente sobre as áreas afetadas. A humidade ajuda a puxar os pelos do tecido.

Spray anti estático

A eletricidade estática pode fazer com que as fibras se prendam umas às outras, formando fiapos e borbotos. Um spray anti estático ajuda a prevenir este problema, reduzindo os pelos nas roupas.

Lenços para a máquina de secar

Os lenços para secagem amaciam os tecidos e removem pelos, funcionando como uma alternativa útil ao rolo de pelos. Basta esfregar o tecido com o lenço em movimentos suaves numa única direção.

Luvas de borracha

Outro método eficaz é a utilização de luvas de borracha húmidas. A fricção entre as luvas e o tecido gera estática, que puxa os pelos para fora.