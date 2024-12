Pendura as camisolas de lã em cabides? Pode fazê-lo, mas deve ter este cuidado

Com a chegada do inverno e dos dias mais frios, é natural que as nossas camisolas de lã se tornem peças essenciais no dia a dia. Contudo, para que as suas camisolas de lã durem mais tempo e se mantenham como novas, é importante ter atenção ao modo como as guarda.

Se o espaço nas gavetas for limitado e precisar de pendurar as suas camisolas de lã, pode fazê-lo, mas deve tomar alguns cuidados para evitar que a peça se estique ou perca a forma. Afinal, a lã é um material delicado e precisa de cuidados especiais para não se danificar.

O site Real Simple revela alguns truques de como o pode fazer. Em vez de colocar o cabide diretamente no decote, o que pode causar marcas nos ombros e esticar a peça, o ideal é usar um cabide robusto e antiderrapante com barra inferior. Desta forma, a camisola ficará melhor suspensa, sem correr o risco de deformar. Siga estes passos simples para pendurar as suas camisolas de lã de forma correta: