Esta semana chegaram ao Lidl camisolas de outono que custam pouco mais de 5 euros

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Com a chegada dos dias mais frescos, as peças de manga comprida começam a recuperar espaço no guarda-roupa. Entre propostas mais elaboradas e outras pensadas para o dia a dia, há uma camisola da Lidl que aposta precisamente na simplicidade: gola alta, mangas compridas e uma silhueta ajustada, sem estampados ou outros elementos decorativos.

Disponível em preto, bege e vermelho, a camisola apresenta um desenho discreto que permite usá-la de diferentes formas ao longo do outono. A gola alta acrescenta alguma proteção nos dias de temperaturas mais baixas, enquanto o corte mais próximo do corpo facilita a combinação com calças, saias ou peças usadas por cima.

A composição também procura equilibrar diferentes características. A camisola é feita com 65% de poliéster, 28% de viscose da Lenzing e 7% de elastano (LYCRA). Está disponível entre os tamanhos S e L, segundo a informação apresentada.

A variedade de cores acaba por mudar bastante a leitura da mesma peça. O preto acompanha combinações mais sóbrias, o bege aproxima-se de uma paleta neutra e o vermelho introduz uma cor mais evidente num conjunto de outono.

No preço, a diferença está associada ao programa Lidl Plus: a etiqueta apresentada indica 6,99 euros, passando para 5,49 euros para clientes Lidl Plus. Mais do que uma peça marcada por tendências específicas, é uma daquelas propostas básicas que podem funcionar como ponto de partida para diferentes combinações durante a estação.

E talvez seja precisamente aí que esteja o interesse desta camisola: não tenta transformar uma peça simples em algo extraordinário. Assume a gola alta, as mangas compridas e as três cores como elementos suficientes para acompanhar os dias de outono, deixando o resto do conjunto fazer o trabalho.