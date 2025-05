Campainha inteligente com 50% de desconto: veja e fale com quem está à porta, mesmo quando não está em casa

Este artigo pode conter links afiliados*

Nem sempre é possível estar em casa quando alguém toca à campainha. Reuniões, deslocações ou até uma ida ao supermercado são suficientes para perder uma entrega ou deixar uma visita à porta. Mas a tecnologia tem vindo a simplificar estas situações. Já existe um dispositivo que permite ver e falar com quem está à entrada, mesmo à distância — e está agora disponível com 50% de desconto.

A solução é discreta e compatível com a maioria dos intercomunicadores. Através de uma aplicação no telemóvel, permite receber alertas em tempo real sempre que alguém toca à campainha. Pode falar diretamente com quem estiver à porta e, se o sistema for compatível, até abrir a entrada à distância. Seja para orientar um estafeta ou receber uma visita, tudo pode ser feito a partir do telemóvel.

Apesar de parecer um dispositivo sofisticado, é simples de instalar. A app acompanha o processo passo a passo, tornando a configuração acessível até para quem não tem experiência com tecnologia. Funciona com bateria recarregável de longa duração, dispensando fios ou ligações à corrente, o que facilita ainda mais a sua colocação.

As opiniões são amplamente positivas. Muitos utilizadores destacam a tranquilidade de poder controlar o acesso à casa a partir de qualquer lugar, bem como a compatibilidade com assistentes virtuais, como a Alexa, que acrescenta ainda mais conforto à experiência.

A metade do preço habitual, este produto torna-se uma opção acessível para reforçar a segurança e comodidade do dia a dia.

