Maioria das pessoas deita estas duas coisas na sanita. Canalizador faz alerta

Um especialista em canalizações britânico deixou um alerta sobre o risco de pagar reparações muito caras, por deitar duas coisas que frequentemente acabam nas sanitas domésticas. David Doran, da Blackstone Plumbing and Heating, referiu que duas das coisas que mais detetam nas canalizações entupidas é cabelos e linhas de fio dentário.

Sobre o fio dentário, o técnico explica que deve sempre ser colocado no lixo, pois “não é biodegradável e geralmente é feito de teflon ou nylon, o que significa que pode enrolar-se com outros detritos, agravando as obstruções".

Quando os cabelos se acumulam nos canos depois de serem deitados fora podem criar uma obstrução que impede a passagem da água. Isto pode levar a refluxos de água, transbordos e até inundações. Além disso, pode causar corrosão e rutura dos canos ao longo do tempo.

Entretanto, se tiver algum problema, a DECO - Defesa do Consumidor recomenda 10 técnicas para desentupir canos antes de chamar um profissional. Mas, em casos mais complexos, tem mesmo de chamar um canalizador.