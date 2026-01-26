Facebook Instagram
Dicas

Regiões com frio extremo: como evitar que os canos congelem por dentro

Com a chegada do frio intenso, especialistas revelam como prevenir que os canos congelem e garantem o funcionamento seguro da água em casa
IOL
Hoje às 12:47
Canos
Canos
Foto: freepik
Custa 5 euros a solução do Pingo Doce para poder usar camisas ou vestidos em dias muito frios

Com a chegada das temperaturas negativas, proteger os canos das habitações tornou-se uma prioridade para quem vive em regiões de frio extremo. Os especialistas alertam que a congelação da água nos tubos não depende apenas do termómetro, mas de vários fatores, como o material do cano, a sua localização e o tempo de exposição ao frio intenso.

De acordo com o site El Economista, canalizadores explicam que o limiar crítico de congelamento situa-se nos -6 °C. A partir desta temperatura, o calor residual da casa e o isolamento deixam de ser suficientes para evitar que a água estagnada dentro dos canos congele. Em locais ventosos, o processo pode ser ainda mais rápido, aumentando o risco de rupturas.

Contrariamente ao que se pensa, os canos não rebentam no ponto exato onde o gelo se forma. Quando a água congela, expande cerca de 9%, deslocando a água restante para zonas fechadas da tubagem e criando pressão hidrostática elevada. Esta pressão pode superar a resistência do material, seja cobre, PVC ou PEX, provocando fissuras do cano, geralmente em cotovelos ou junções distantes do ponto de congelamento inicial.

O tipo de material também influencia a vulnerabilidade: os canos de cobre conduzem bem o frio, mas são mais ducteis; os de PVC ou PEX funcionam como isolantes naturais, com o PEX a ser o mais resiliente, capaz de expandir-se e recuperar a forma sem romper. Tubos em garagens, câmaras de ar ou sob o solo exterior são especialmente críticos.

Para evitar problemas, os especialistas recomendam medidas simples e eficazes: deixar uma torneira a pingar ligeiramente para aliviar a pressão interna e utilizar coberturas de espuma de polietileno de célula fechada, que retardam a congelação e dão tempo até que o sol aqueça os tubos novamente.

RELACIONADOS
Custa 5 euros a solução do Pingo Doce para poder usar camisas ou vestidos em dias muito frios
Como se protegem os portugueses do frio e humidade entro de casa? É isto que se deve fazer
Kit de combate ao frio no Lidl: vão chegar edredões quentes a menos de 17 euros
Esta película térmica custa menos de 2 euros e deixa as janelas à prova de frio e calor
Secar a roupa no inverno nunca foi tão fácil: só vai precisar de uma toalha
Humidade nas paredes: arquiteto em Espanha explica o truque do papel de alumínio
Mais Vistos
00:00:50
Dois às 10
Menino de 11 anos mata o pai depois de lhe ser retirada a consola de jogos
tvi
00:05:25
Dois às 10
Regresso de férias traz surpresa a Cristina Ferreira. Cláudio Ramos surge com um detalhe que escapou a todos
tvi
00:02:42
Dois às 10
Aos 44 anos, Francisco confessa: “Casei porque achava que ia morrer”
tvi
00:06:46
1ª Companhia
Noélia emociona recrutas ao falar do irmão que morreu: «Foi uma bênção. Ele é uma estrela...»
tvi
Destaques IOL
Saude
Este é o segredo para continuar a comer pão todos os dias sem engordar
Dicas
Diga adeus à humidade nos armários: estes desumidificadores estão com mega promoção e custam 1 euro
Canalização
Regiões com frio extremo: como evitar que os canos congelem por dentro
Ginásio
Ginásios apanham multa de 150 mil euros por usar música indevidamente
Mais Lidas
Guerra
Depois de anos a negar, Rússia admite por engano que foi a Ucrânia que destruiu um dos seus navios mais importantes
cnn
Guerra Ucrânia
Rússia "esgotou stock" de blindados da Guerra Fria para substituir os mais de 9 mil que perdeu desde a invasão na Ucrânia
cnn
Benfica
Benfica perto de renovar com José Neto e Anísio, mas ainda longe de Banjaqui
maisfutebol
Inglaterra
«Amorim pode estar em casa a pensar: "O que raio estou a ver destes jogadores"»
maisfutebol
Humidade
Humidade e bolor nas paredes: esta espuma poderosa do Pingo Doce resolve em 10 minutos
Dois às 10
Rodrigo Castelhano perdeu o pai durante a lua de mel. A frase que lhe disse antes da viagem ainda hoje o magoa
tvi