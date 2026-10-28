Atriz portuguesa deixa todos em choque ao contar que foi operada a um "pólipo maligno" no intestino: "Já ia ser tarde"

A atriz contou que desvalorizou durante algum tempo os problemas intestinais, até decidir procurar ajuda médica. Depois de duas colonoscopias, foi retirado um pólipo que apresentava uma lesão pré-maligna. Um ano depois, decidiu partilhar a experiência para sensibilizar outras pessoas para a importância da prevenção.

Mafalda Rodrigues surpreendeu os seguidores ao revelar um episódio delicado da sua vida pessoal. Numa publicação acompanhada por imagens no hospital, a atriz contou que retirou um pólipo do intestino que apresentava características pré-malignas e recordou as palavras do médico que a fizeram perceber a importância de não adiar os exames.

O testemunho, partilhado durante o Outubro Rosa, é também um apelo à prevenção e à atenção aos sinais do corpo. Ao explicar o que viveu, Mafalda Rodrigues revelou que, durante algum tempo, procurou justificar os problemas intestinais com situações aparentemente banais, até perceber que precisava de procurar respostas.

«A fragilidade que somos. O não estarmos certos de que estamos bem. O corpo trémulo sempre que visto esta bata», começou por escrever, dando o tom de um relato em que não esconde o medo e a vulnerabilidade associados aos momentos que passou no hospital.

«Aquele molho caiu-me mal»: os sintomas que Mafalda Rodrigues começou por desvalorizar

Tudo começou com problemas intestinais que a atriz foi tentando explicar de diferentes formas. Ora atribuía o desconforto a determinados alimentos, ora pensava que poderia ter desenvolvido alguma intolerância.

«Aquele molho caiu-me mal; devo ser intolerante a este alimento; já não posso beber um copo de vinho, que fico assim!», recordou.

Com o passar do tempo, porém, começou a questionar se aquelas queixas seriam realmente normais. Perante a persistência dos sintomas e tendo em conta um caso familiar mais grave, decidiu marcar uma consulta de gastrenterologia.

Foi nessa consulta que a médica lhe recomendou uma colonoscopia. Uma decisão que, inicialmente, Mafalda Rodrigues considerou excessiva.

«Lembro-me de sair da consulta e ligar ao Luís a dizer “que exagero, pensei que só ia fazer colheita de fezes ou assim… colonoscopia com anestesia geral?”», contou.

O exame acabou por revelar algo que exigia uma avaliação mais aprofundada.

Duas colonoscopias e uma frase que nunca esqueceu

Na primeira colonoscopia, os médicos identificaram um pólipo de grandes dimensões, que não foi possível retirar naquele procedimento. A atriz foi, por isso, encaminhada para outro médico e teve de realizar uma segunda colonoscopia, com uma nova preparação.

Desta vez, o pólipo foi removido. Segundo o relato de Mafalda Rodrigues, tratava-se de uma lesão pré-maligna que representava um risco acrescido de evolução para cancro colorretal. A atriz contou que o procedimento correu bem e que o médico lhe transmitiu que tinha conseguido retirar toda a lesão.

Foi, contudo, uma frase do especialista que a marcou profundamente. «Quando viesse fazer a sua primeira colonoscopia aos 45/50 anos já ia ser tarde…», recordou.

Aquelas palavras fizeram-na pensar no que poderia ter acontecido se tivesse esperado mais alguns anos para investigar os sintomas. Ao alívio por o problema ter sido identificado e tratado juntou-se o medo, mas também a consciência de que nem todas as pessoas têm a mesma oportunidade de descobrir uma lesão numa fase em que pode ser removida. «Ao mesmo tempo que me senti abençoada, senti-me com medo», confessou.

Mafalda Rodrigues refletiu ainda sobre as pessoas que conheceu e que não tiveram a mesma sorte, sublinhando como a doença pode evoluir sem sinais suficientemente evidentes para levar alguém a procurar ajuda a tempo.

Importa esclarecer que a atriz não revelou ter tido um diagnóstico de cancro. O seu testemunho refere a remoção de um pólipo com uma lesão pré-maligna, uma situação distinta de um diagnóstico de cancro colorretal.

A influência de Preta Gil na decisão de procurar ajuda

Na publicação, Mafalda Rodrigues revelou também que a morte de Preta Gil, ocorrida poucos dias antes de marcar a consulta, teve influência na sua decisão de investigar os sintomas.

A cantora brasileira morreu aos 50 anos, depois de enfrentar um cancro colorretal, uma realidade que levou a atriz a refletir sobre a importância de não adiar a avaliação médica.

«Sei que é bonito quando os artistas que gostamos nos influenciam por coisas bonitas mas a Preta influenciou a minha decisão de “ir ver”. Ela tinha 50. E tinha muita vida para viver ainda. Quando viu foi tarde», escreveu.

A atriz explicou que guardou esta experiência durante cerca de um ano, sem sentir que queria partilhar publicamente este lado mais frágil da sua saúde.

Agora, decidiu fazê-lo com um propósito concreto: tentar que o seu testemunho leve outras pessoas a procurar ajuda quando sentem que algo não está bem.

«Se neste Outubro Rosa, com este post, influenciar uma pessoa a “ir ver” porque “sinto que algo não está bem”… então aí a minha partilha já serviu o seu propósito», afirmou.

«Vigiem, ouçam a vossa intuição e vão ver»: seguidores deixam mensagens de apoio

A revelação foi recebida com uma onda de carinho por parte de amigos, colegas e seguidores, que agradeceram à atriz por ter partilhado uma experiência tão pessoal e por ter transformado um episódio de fragilidade num alerta sobre prevenção.

«O meu orgulho em ti e o meu amor por ti cresce todos os dias e que sejam sempre as coisas boas a crescer dentro de ti!», escreveu uma das pessoas que reagiram à publicação. «Querida Mafaldinha, que corajosa. Obrigada pela partilha!», comentou outra seguidora.

Também houve quem destacasse a importância de dar visibilidade a este tipo de testemunhos. «Que a tua voz inspire cada vez mais pessoas», pode ler-se entre as mensagens. «Obrigada por partilhares a tua fragilidade, e pelo alerta», escreveu outra internauta, enquanto uma seguidora descreveu a publicação como um «testemunho tão necessário».

«Fico feliz de saber tudo o que podia ter corrido mal mas não correu!», acrescentou outra pessoa, numa mensagem que reflete o alívio sentido por quem acompanha a atriz.

Perante as manifestações de carinho, fica a mensagem que Mafalda Rodrigues quis deixar a quem a segue: não normalizar persistentemente sintomas que preocupam, procurar aconselhamento médico e não adiar a avaliação por receio de descobrir o que está na origem do desconforto.

«Vigiem, ouçam a vossa intuição e vão ver. Prevenção nunca é de mais», concluiu. Um testemunho que, mais do que revelar um episódio delicado da sua vida, procura transformar o medo que sentiu numa oportunidade para alertar outras pessoas para a importância de cuidar da saúde.