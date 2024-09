Este hábito comum faz aumentar o risco de cancro de bexiga, alertam estudos

Há hábitos que fazem parte da nossa rotina e que não temos a noção do impacto que têm na nossa saúde. Há um que agora foi associado ao cancro de bexiga, um dos cancros mais comuns, de acordo com dados a Mayo Clinic.

Apesar de ser dos mais frequentes, o cancro de bexiga é muitas vezes diagnosticado na sua fase inicial, sendo considerado altamente tratável. Ainda assim, um diagnóstico de cancro é sempre assustador e é preciso estar atento a possíveis ressurgimentos para o resto da vida.

A verdade é que não são só os nossos hábitos que podem provocar cancro. Há outros fatores, de genéticos a ambientais, que podem aumentar a probabilidade deste diagnóstico. Ainda assim, é importante perceber quais as mudanças que estão ao nosso alcance e procurar fazê-las na tentativa de se ter uma vida mais saudável.

Há um hábito muito comum que pode causar cancro de bexiga, referem vários estudos, tais como "Associação entre fumar e o risco de cancro na bexiga em homens e mulheres" ou "Um estudo de caso dos riscos de fumar associados ao cancro na bexiga: padrões emergentes ao longo do tempo". Este hábito não é de todo saudável e há já vários estudos que mostram a sua ligação a diversas doenças e cancros, mas a ligação à bexiga é recente. Falamos do hábito de fumar.

Apesar de ser demonizado há vários anos, ainda há muita gente a fumar em Portugal. De acordo com o Inquérito Nacional de Saúde, citado pela Fundação Portuguesa do Pulmão, em 2019 17% da população com 15 ou mais anos era consumidora de produtos de tabaco. Já dados do V Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral, de 2022, a prevalência do consumo de tabaco aumentou entre 2017 e 2022 de 48,8% para 51%.

O tabaco é considerado uma das principais causas de cancro de pulmão, mas também afeta as células da bexiga. O que acontece é que ao se fumar cigarros, cigarrilhas ou cachimbo, o organismo vai processando os componentes químicos e alguns acabam na urina, acabando por danificar as paredes da bexiga e fazendo aumentar o risco de cancro, explica o site mexicano Cronista.

Outros fatores de risco de cancro na bexiga

O tabagismo não é o único a ser um fator de risco. A probabilidade de se ter cancro de bexiga aumenta com a idade, sendo também mais prevalecente em homens.

A exposição a certas substâncias químicas também aumenta a probabilidade de se vir a desenvolver cancro de bexiga já que as substâncias por vezes chegam aos rins, mesmo que os rins as tentem filtrar.

Outros dois fatores de risco a ter em atenção são tratamentos oncológicos prévios e antecedentes familiares.

Sintomas de cancro de bexiga a que deve estar atento

Com a saúde, é sempre importante estar atento a todos os sinais de que o nosso organismo dá de que algo pode estar errado. No caso do cancro de bexiga, os sintomas mais comuns são:

- Sangue na urina que muda a sua cor, fazendo com que fique acastanhada. Por vezes, pode também não alterar o tom, mas análises identificam alguns vestígios.

- vontade frequente de urinar

- dor a urinar

- dor nas costas

Procure um médico se tiver mudança de cor na urina ou se surgirem os sintomas acima referidos.