Casal com três filhos enfrenta o drama de estarem ambos com cancro

“Elevam o risco de alguns tipos de cancro”: nutricionista alerta para hábitos que muitos ignoram e que são um risco para a saúde

Foi tratado durante dois anos como doente psiquiátrico. Afinal, tinha cancro e vai ser indemnizado

Foi diagnosticada com cancro terminal e fez quimioterapia durante quatro anos. Afinal, não estava doente e vai ser indemnizada

Foi no ano passado que Jolene Eddy reparou que o marido estava a “andar como se estivesse embriagado”. Suspeitaram de síndrome vertiginoso e, por isso, foram ao otorrinolaringologista, que acabou por pedir uma ressonância magnética.

O exame viria a revelar o pior: Spencer Eddy tinha um tumor cerebral do tamanho de um limão, como relata a revista People. Trata-se de um meduloblastoma, um tumor maligno que impede a coordenação de movimentos.

“Disseram que não sabiam como ainda conseguia andar e falar, e como não tinha sofrido um AVC”, recorda Jolene, citada pela revista norte-americana. Uma semana depois, Spencer foi submetido a uma cirurgia de 10 horas e os médicos conseguiram remover 85% do tumor. A partir de então, passou a precisar de terapia da fala e fisioterapia para reaprender a andar e a falar.

E foi a viver este drama que Jolene sofreu o choque de descobrir que ela própria estava com cancro da mama. “Fiquei completamente arrasada”, recorda. “Ficámos devastados e com muito medo do que aconteceria aos nossos filhos”, pode ler-se no mesmo artigo da People. “Se um dos seus pais morre, tem outro com que contar. Mas se os dois morrem, não tem ninguém.”

Enquanto o marido fazia quimioterapia, Jolene foi submetida a uma mastectomia dupla, com um pós-operatório complexo, mas que indica que vá recuperar.