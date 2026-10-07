Investigadores portugueses criam gel para tratar um dos cancros mais comuns em Portugal

Fonte: Agência Lusa

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Investigadores das Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP) e do Centro de Biologia Molecular e Ambiental da Universidade do Minho desenvolveram um hidrogel com potencial para tratar melanoma, foi hoje anunciado.

O que é o novo hidrogel desenvolvido para tratar o melanoma?

Em comunicado, a FCUP dá conta deste “hidrogel inovador”, um material híbrido composto por nanocápsulas esféricas e um polímero (gel), podendo ajudar a tratar o melanoma, a forma mais grave de cancro da pele que, em Portugal, conhece 1.000 a 1.500 novos casos por ano.

Como funciona o hidrogel contra o melanoma?

Na prática, as nanocápsulas levam o fármaco usado no tratamento de vários tipos de cancro, o doxorrubicina, e o gel “funciona como uma espécie de barreira, permitindo controlar a libertação do medicamento”.

Como será aplicado o novo tratamento?

O hidrogel será aplicado na zona específica na pele que seja afetada pelo melanoma e pode complementar outros tratamentos e abordagens terapêuticas, incluindo após cirurgia.

O hidrogel pode reduzir os efeitos secundários da quimioterapia?

“A libertação localizada e controlada do fármaco poderá reduzir a exposição de tecidos saudáveis e, consequentemente, alguns dos efeitos secundários associados à quimioterapia”, acrescenta a FCUP.

O que acontece ao hidrogel quando entra em contacto com o tumor?

Os ensaios laboratoriais realizados no Minho mostraram “boa biocompatibilidade” e, em estudos anteriores, tinham confirmado que as nanocápsulas são sensíveis ao pH – na prática, entrando em contacto com tumores, geralmente apresentando um ambiente mais ácido, o sistema “poderá facilitar a libertação do medicamento”.

Como é que o hidrogel permanece na pele?

“À temperatura ambiente, o material é uma solução que pode ser facilmente manipulada e aplicada. Quando entra em contacto com a pele, devido à diferença de temperatura, ocorre rapidamente a transição para o estado de gel, o que favorece a sua permanência no local de aplicação”, descrevem Isabel Oliveira e Eduardo Marques, docentes na FCUP, citados na nota.

Como foi desenvolvido o hidrogel para o tratamento do melanoma?

Segundo o primeiro autor do estudo, Rui Machado, compreender como as nanocápsulas e o gel interagem entre si foi uma das fases essenciais do processo, que foi desenvolvido no âmbito de uma tese de doutoramento em Química, que defendeu em abril.

Onde foram publicados os resultados da investigação?

Os resultados de dois anos de trabalho foram publicados no final de julho na revista da especialidade Applied Bio Materials, da Sociedade Química Americana, e os cientistas têm como próxima fase “avançar para estudos ‘in vivo’, de forma a avaliar a interação do hidrogel e do fármaco com o organismo”.

Qual é o próximo passo para este potencial tratamento contra o melanoma?

“O objetivo é continuar a explorar o potencial deste sistema inovador para se chegar a um tratamento anti-melanoma mais localizado e com menos efeitos secundários”, conclui a FCUP.